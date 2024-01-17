Нефть подешевела на укреплении доллара

Мировые цены на нефть снизились на укреплении доллара и слабой статистике из Китая

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.34 мск снижалась на 0,66%, достигая 77,77 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,79%, до 71,95 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что индекс доллара (курса к корзине валют шести торговых партнеров США) вырос на 0,06%, до 103,42 пункта, а днем ранее показатель поднялся на 0,93%. Удорожание доллара делает сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте.

Кроме того, трейдеры с осторожностью оценивают экономическую статистику из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. В частности, ВВП Китая в четвертом квартале вырос на 5,2% в годовом выражении, хотя аналитики ждали роста на 5,3%.

Эксперты также продолжают следить за ситуацией в Красном море, где риск атак на танкеры угрожает поставкам.