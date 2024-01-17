На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
КТК возобновил отгрузку нефти на терминале в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжил прием нефти в систему отгрузки сырья на терминале в Черном море, заявили в компании.
Нормализация погоды позволила 17 января возобновить штатную работу морского терминала, зашвартован танкер на ВПУ-2, указали в КТК, передает РИА «Новости».
Прием нефти от грузоотправителей также восстановлен в штатном режиме.
До этого во вторник работы на терминале приостанавливали из-за шторма.