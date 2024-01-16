Путин заявил о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Программа [формирования комфортной городской среды] действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах – по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того – надо ее увеличить», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин сообщил, что попросил правительство увеличить проект на 5 млрд рублей. «Направим эти дополнительные 5 млрд в регионы Дальнего Востока, чтобы не было депопуляции, чтобы люди не уезжали, чтобы в ускоренном порядке там решались бытовые вопросы», – добавил он.

Президент отметил, что результаты федерального проекта «точно есть» благодаря работе руководителей муниципалитетов. «Потому что у нас получилось то, о чем я вас просил, а именно – я вас просил включить в этот процесс людей: 14,2 млн человек по всей стране приняли участие в этой совместной работе», – подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что это означает, что власти попадают в этой работе «в десяточку», поскольку, когда люди принимают участие – они указывают на то, чего ждут. Также, по словам главы государства, таким образом власти делают граждан «соучастниками этого процесса».

«И это вызывает всегда позитивную эмоцию, когда граждане видят, что власть делает то, что они хотели бы увидеть», – подчеркнул глава государства, отметив, что это создает хороший эффект.

«В любом случае программу продлим», – подытожил Путин.