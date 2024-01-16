Погибшим при сходе лавины в Хибинах туристом оказался владелец iPort

Основатель и владелец реселлера Apple iPort Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Хибинах

Tекст: Вера Басилая

Источник в сети iPort также подтвердил информацию о гибели бенефициара компании. Стоимость двух активов предпринимателя на 2022 год оценивается в 1,8 млрд рублей. Юристы отмечают, что ситуация может повлечь значительное количество споров за активы погибшего миллиардера, пишет «Коммерсант».

Всего в сети iPort – 27 магазинов и сервисных центров в разных регионах России, из них 11 магазинов и шесть сервисов находятся в Петербурге.

По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, оценить бизнес всей сети NBCom Group затруднительно, так как есть подозрения, что головная компания «Энбиком Групп» несколько лет несет убытки. По его сведениям, с 2020 года компания фиксирует отрицательные показатели, а за 2022 год – минус 7,1 млн рублей.

Адвокат Forward Legal Евгений Зубков говорит, что могут возникнуть проблемы с передачей активов, если нет завещания.

Ранее тела двух туристов были обнаружены в понедельник, 8 января, в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус в Хибинах. По информации МЧС, во время схода лавины они ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы, попав под снежные завалы.