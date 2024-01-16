На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Погибшим при сходе лавины в Хибинах туристом оказался владелец iPort
Основатель и владелец реселлера Apple iPort Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Хибинах
В Мурманской области при сходе лавины в Хибинах погибли основатель и владелец компании NBCom Group, которой принадлежит реселлер Apple iPort Андрей Годунов, а также петербургский бизнесмен Игорь Слонский.
Источник в сети iPort также подтвердил информацию о гибели бенефициара компании. Стоимость двух активов предпринимателя на 2022 год оценивается в 1,8 млрд рублей. Юристы отмечают, что ситуация может повлечь значительное количество споров за активы погибшего миллиардера, пишет «Коммерсант».
Всего в сети iPort – 27 магазинов и сервисных центров в разных регионах России, из них 11 магазинов и шесть сервисов находятся в Петербурге.
По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, оценить бизнес всей сети NBCom Group затруднительно, так как есть подозрения, что головная компания «Энбиком Групп» несколько лет несет убытки. По его сведениям, с 2020 года компания фиксирует отрицательные показатели, а за 2022 год – минус 7,1 млн рублей.
Адвокат Forward Legal Евгений Зубков говорит, что могут возникнуть проблемы с передачей активов, если нет завещания.
Ранее тела двух туристов были обнаружены в понедельник, 8 января, в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус в Хибинах. По информации МЧС, во время схода лавины они ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы, попав под снежные завалы.