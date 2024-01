Погибшим при сходе лавины в Хибинах туристом оказался владелец iPort

Amazon пригрозили оборотным штрафом в России

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в судебном участке, протокол в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января, передает РИА «Новости».

Отмечается, что также будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, которые предоставляют хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.

Компаниям грозят оборотные штрафы на сумму, составляющую до одной десятой их дохода за календарный год за работу в России без представительства.

Ранее суд Москвы оштрафовал компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине на сумму 4,6 млрд рублей.