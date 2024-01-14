Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому, что сама интеллигенция и была закваской революции.0 комментариев
В Киеве отметили рост числа пересечений границы мужчинами по поддельным документам
Украинцы призывного возраста все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, в последнее время наблюдается увеличение количества попыток пересечения границы по поддельным документам, или, когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу, передает РИА «Новости».
Ранее Демченко заявил, что украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста.