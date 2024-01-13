Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
Итоги визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев плачевны для Украины, такую оценку дали в посольства России в Лондоне.
В комментарии посольства говорится, что Британия продолжает рассматривать Украину как нацеленный против России геополитический инструмент. В диппредставительстве отметили, что подписанное между Киевом и Лондоном соглашение свидетельствует о том, что Украине не оставили шанса выйти из конфликта переговорным путем, передает ТАСС.
В посольстве подчеркнули, что британское руководство делает все, чтобы не дать Группе семи (G7) и НАТО «очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента», подталкивая партнеров продолжать поставки вооружений Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.
Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.