Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
В Киев прибыл новый глава МИД Франции
На Украину прибыл на Украину глава МИД Франции Сежурне
Новый глава французского МИД Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа, сообщил телеканал BFMTV.
По словам министра, он прибыл специально, чтобы подтвердить намерение Парижа поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским Сежурне заявил, что представители Франции совершат «некоторое число визитов», чтобы понять, «в чем нуждаются украинцы сегодня».
Ранее во Франции предрекли отказ США поддерживать Киев.