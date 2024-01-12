Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Tesla заявила о приостановке производства на заводе в Германии
Tesla заявила о приостановке производства на заводе в ФРГ в свете ситуации в Красном море
Компания Tesla решила приостановить работу большей части цехов на заводе под Берлином на две недели из-за нехватки комплектующих, которая связана с изменением транспортных маршрутов в свете ситуации в Красном море.
По сообщению компании, военные столкновения в Красном море и связанное с этим перенаправление транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды влияет на производство в Грюнхайде, передает ТАСС.
Там добавили, что время транспортировки комплектующих значительно выросло, в связи с чем производство на заводе будет приостановлено с 29 января по 11 февраля.
Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил, что Британия и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января.