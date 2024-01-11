ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки

Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

Tекст: Илья Абрамов

«Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

«Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

«Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

«Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

«В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

«Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.