Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки ВС России поразили живую силу и технике 22, 23, 24, 28, 42, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Красного, Богдановки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 280 человек, два танка, американские БМП Bradley, три боевые бронированные машины «Козак». При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика» и склад артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ у Новомихайловки в ДНР.

ВСУ потеряли на этом направлении за сутки свыше 170 человек, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе пораженыСАУ «Гвоздика» и машина РСЗО «Град».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 21-й и 32-й механизированных бригад у Терн и Синьковки в Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 человек и две боевые машины пехоты. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и у Серебрянского лесничества. Украинская сторона потеряла до 190 человек и две бронемашины.

На Запорожском направлении ВС России отразили атаку украинской штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины у Работино (Запорожская область). Поражены скопления живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ к северу от Новопрокоповки (Запорожской область). Украинская сторона потеряла до 40 человек.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра у Тягинки и Республиканца в Херсонской области. Там украинская сторона потеряла до 50 человек и артиллерийскую систему М777.

Артиллерия, ракетные войска, беспилотники ВС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки дронов.

Средства противовоздушной обороны перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».