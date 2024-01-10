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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    28 комментариев
    10 января 2024, 14:55

    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки 280 военных и два танка

    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки 280 военных и два танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении потеряли 280 человек и несколько боевых машин, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения Южной группировки ВС России поразили живую силу и технике 22, 23, 24, 28, 42, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Красного, Богдановки, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 280 человек, два танка, американские БМП Bradley, три боевые бронированные машины «Козак». При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика» и склад артиллерийских боеприпасов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ у Новомихайловки в ДНР.

    ВСУ потеряли на этом направлении за сутки свыше 170 человек, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе пораженыСАУ «Гвоздика» и машина РСЗО «Град».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 21-й и 32-й механизированных бригад у Терн и Синьковки в Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 человек и две боевые машины пехоты. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и у Серебрянского лесничества. Украинская сторона потеряла до 190 человек и две бронемашины.

    На Запорожском направлении ВС России отразили атаку украинской штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины у Работино (Запорожская область). Поражены скопления живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ к северу от Новопрокоповки (Запорожской область). Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра у Тягинки и Республиканца в Херсонской области. Там украинская сторона потеряла до 50 человек и артиллерийскую систему М777.

    Артиллерия, ракетные войска, беспилотники ВС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки дронов.

    Средства противовоздушной обороны перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

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    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (22)
    9 января 2024, 19:52
    В Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одесской области Украины рухнул ветрогенератор, в министерстве энергетики страны заявили, что причиной ЧП стали упавшие обломки беспилотника.

    По данным издания «Страна», поврежденный ветрогенератор, предположительно, принадлежит британской компании. Оборудование не подлежит восстановлению.

    Отмечается, что ранее причиной падения конструкции называли сильный ветер.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии.

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    10 января 2024, 08:31
    В США рассказали о беднеющей Одессе

    CNN: Украинцы живут все беднее и беднее

    В США рассказали о беднеющей Одессе
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент канала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

    Как пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе, люди с каждым месяцем становятся все беднее, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за опасений того, что помощь Запада утонет в политических склоках.

    По словам Бочкурова, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом ине сможет выплатить бюджетникам зарплаты в январе.

    Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий.

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    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    9 января 2024, 18:41
    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году

    Business Insider: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, но США не позволили этого сделать, пишет портал Business Insider.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», посредством «дерзкого контрнаступления» Киев планировал «прорваться через часть Запорожья», чтобы изолировать силы России в Крыму, перекрыв так называемый сухопутный коридор на полуостров, передает ТАСС.

    В книге приводятся слова высокопоставленного чиновника Пентагона, который сказал, что Вашингтон рекомендовал ВСУ взять Херсон вместо продвижения на юг, поскольку у них отсутствовал обученный личный состав и оборудование для этих целей, пишет портал. По словам чиновника, США опасались, что Киев «на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлен».

    Отмечается, что Залужный не разделил мнение США, однако споров не возникло, поскольку американская сторона контролировала значительную часть военной помощи, поставляемой на Украину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (21)
    9 января 2024, 16:27
    В Минобороны назвали число уничтоженных украинских БПЛА над Курском и Орлом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Курской областью и перехватила два над Орловской

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что во вторник около 15.00 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку посредством беспилотника над территорией Курской области и территорией Орловской области.

    Ранее на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано. Глава Курской области сообщал о четырех сбитых БПЛА.

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 08:56
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.

    Как пишет РБК, по итогам 2023 года лишь Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. Так, в 2022 году Запад собирался передать Киеву 574 тяжелых орудия и 434 танка. Но уже в прошлом году Украине пообещали 380 танков и 236 тяжелых орудий.

    По информации немецкого института, за все время конфликта Запад обещал Киеву 814 танков и 97 ракетных систем, а реально поставил лишь 519 танков и 78 ракетных систем, 585 из 810 тяжелых орудий и 45 из 79 обещанных единиц техники.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия противостоит всему коллективному Западу, но российские войска движутся вперед.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    9 января 2024, 17:15
    СМИ назвали результат встречи по «формуле мира» Зеленского

    Bloomberg: Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной

    Tекст: Ольга Иванова

    Прошедшая в столице Саудовской Аравии встреча представителей Украины, стран Запада и Глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным издания, в ходе встречи существенного прогресса «достигнуто не было». Источник сообщил, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались «заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией», передает ТАСС.

    Отмечается, что Украина и страны «Группы семи» продолжили «сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией» по данному вопросу.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что состоялась очередная встреча по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского с участием стран Запада и некоторых стран Глобального Юга.

    Ранее Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 13:33
    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

    Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе

    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэрия Белгорода предупреждает жителей города об авиационной опасности.

    В Telegram-канале мэрии указано, что в городе есть авиационная опасность, граждан призывают сохранять бдительность.

    Ранее в Белгороде решили закрывать ТЦ на два часа раньше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские чиновники и сотрудники бюджетных организаций пройдут курсы оказания доврачебной помощи.

    Коментарии (7)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 15:50
    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области

    Губернатор Старовойт: ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО, по предварительным данным, сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью, при обстреле села погибла женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что российская ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Курской области и еще один БПЛА уничтожен над Курчатовским районом региона.

    Кроме того, ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района, от осколков погибла женщина, было повреждено два дома.

    Ранее украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле.

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