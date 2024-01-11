Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.9 комментариев
ПВО сбила два беспилотника над Ростовской областью
Ночью система ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что БПЛА были сбиты над Каменским районом Ростовской области. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
Напомним, над Волгоградской областью в среду был уничтожен беспилотный летательный аппарат.