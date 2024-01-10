  • Новость часаРоссийская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    32 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    10 января 2024, 16:48

    Над Волгоградской областью сбит украинский дрон

    Губернатор Бочаров заявил о сбитом дроне над Волгоградской областью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над Волгоградской областью в среду уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

    Силы Минобороны России сбили дрон в небе над Волгоградской областью, никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил Бочаров, передает ТАСС.

    До этого расчеты ПВО уничтожили беспилотник, который попытался провести атаку в Воронежской области.

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (65)
    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (22)
    10 января 2024, 09:51
    Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета

    Phuket News: Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета, все пассажиры спасены

    Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета
    @ Norbert Probst/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, все россияне и трое членов экипажа спасены, сообщает в среду новостной портал Phuket News.

    Согласно сообщению издания, судно, на котором находились четверо детей и двое взрослых, во вторник отправилось с Пхукета на экскурсию по нескольким окрестным островам и во время стоянки на якоре в бухте Нам Бо у острова Хе внезапно начало заполняться забортной водой, передает РИА «Новости».

    Экипаж пытался залатать лопнувшую трубу водоотвода и откачать поступающую внутрь судна воду вручную, но все попытки окончились ничем. Всех пассажиров и команду судна спас из воды и принял на борт экипаж находившегося в той же бухте судна Panwa Princess, никто из спасенных не пострадал.

    Россиян отвезли на Пхукет в свою гостиницу, власти острова готовят судебный иск в отношении владельца и оператора судна, которое вышло в море с незарегистрированным и несертифицированным двигателем и без лицензии на осуществление туристических прогулочных перевозок.

    Ранее в крови капитана разбившегося в Таиланде судна с россиянами нашли амфетамин.

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    9 января 2024, 20:38
    Суд в Москве отпустил оскорблявшего славянских девушек таджикского блогера

    Суд в Москве не стал арестовывать подозреваемого в экстремизме блогера Джумабоя

    Суд в Москве отпустил оскорблявшего славянских девушек таджикского блогера
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский районный суд Москвы отказался заключать под стражу блогера из Таджикистана Раджабзода Джумабоя, подозреваемого в экстремизме.

    Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об аресте Джумабоя и распорядился освободить блогера из-под стражи в зале суда, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

    Блогера задержали в воскресенье, в отношении него открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за видеороликов, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.

    Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

    Коментарии (75)
    10 января 2024, 08:31
    В США рассказали о беднеющей Одессе

    CNN: Украинцы живут все беднее и беднее

    В США рассказали о беднеющей Одессе
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент канала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

    Как пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе, люди с каждым месяцем становятся все беднее, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за опасений того, что помощь Запада утонет в политических склоках.

    По словам Бочкурова, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом ине сможет выплатить бюджетникам зарплаты в январе.

    Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий.

    Коментарии (22)
    9 января 2024, 19:52
    В Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одесской области Украины рухнул ветрогенератор, в министерстве энергетики страны заявили, что причиной ЧП стали упавшие обломки беспилотника.

    По данным издания «Страна», поврежденный ветрогенератор, предположительно, принадлежит британской компании. Оборудование не подлежит восстановлению.

    Отмечается, что ранее причиной падения конструкции называли сильный ветер.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 20:25
    СК попросили вернуть Чебурашку из США

    «Союзмультфильм» потребовал проверить права компании из США на Чебурашку

    СК попросили вернуть Чебурашку из США
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет для проверки законности заключенных с американской компанией «ЛяРубин» контрактов, которые касаются прав на бренд «Чебурашка».

    Отмечается, что, согласно условиям договора с японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha (TV TOKYO Communications Corporation), ею получена лицензия на мультфильмы и персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, передает ТАСС.

    Уточняется, что за передачу прав на «Чебурашку» японская компания заплатила 30 тыс. долларов и далее обязалась начислять роялти от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. При этом выплат процентов от рекламы и продажи сувениров студия так и не получила.

    Скандал начался после того, как TV TOKYO Communications Corporation передало сублицензию на бренд «Чебурашка» американской компании без согласования с «Союзмультфильмом».

    Ранее «ЛяРубин» пыталась доказать право владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

    Коментарии (13)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    9 января 2024, 18:41
    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году

    Business Insider: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, но США не позволили этого сделать, пишет портал Business Insider.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», посредством «дерзкого контрнаступления» Киев планировал «прорваться через часть Запорожья», чтобы изолировать силы России в Крыму, перекрыв так называемый сухопутный коридор на полуостров, передает ТАСС.

    В книге приводятся слова высокопоставленного чиновника Пентагона, который сказал, что Вашингтон рекомендовал ВСУ взять Херсон вместо продвижения на юг, поскольку у них отсутствовал обученный личный состав и оборудование для этих целей, пишет портал. По словам чиновника, США опасались, что Киев «на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлен».

    Отмечается, что Залужный не разделил мнение США, однако споров не возникло, поскольку американская сторона контролировала значительную часть военной помощи, поставляемой на Украину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (21)
    9 января 2024, 18:10
    В Германии неизвестные просверлили дыры в газопроводе

    В Германии неизвестные просверлили восемь дыр в газопроводе

    В Германии неизвестные просверлили дыры в газопроводе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестные повредили строящийся газопровод для СПГ-терминала на севере Германии, они просверлили в нем восемь дыр, сообщило во вторник немецкое издание Spiegel.

    Инцидент произошел в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном. Издание уточняет, что повреждения нанесены на четвертом участке строительства, отверстия разбросаны на расстоянии более километра, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ущерб нанесен на сумму не менее 1,6 млн евро. По данным полиции, повреждения были обнаружены 28 ноября в ходе электронной проверки труб.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ. На 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 19:28
    Задержаны подозреваемые в избиении ветерана СВО в Тюмени

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники полиции задержали всех участников драки в Тюмени, во время которой был избит ветеран спецоперации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Все задержанные сейчас находятся в отделении полиции, проводятся следственные действия, передает ТАСС.

    Волк добавила, что по факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    По словам одного из задержанных, он в ходе драки два раза ударил потерпевшего по голове, а потом только разнимал дерущихся. За удары бутылкой он извинился.

    Напомним, в Тюмени группа людей напала на ветерана СВО, его позже доставили в больницу с телесными повреждениями.

    Коментарии (12)
    10 января 2024, 03:30
    Конгресс США начал расследование против главы Пентагона

    В Палате представителей Конгресса США начали расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Остина

    Конгресс США начал расследование против главы Пентагона
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майк Роджерс инициировал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о госпитализации и «неспособности» выполнять свои обязанности.

    Роджерс требует как можно быстрее предоставить информацию и документы о госпитализации Остина, об отданных им приказах и о передаче полномочий. Кроме того, Роджерс хочет получить всю переписку Пентагона и Белого дома с 1 по 9 января. Соответствующие письма были направлены самому Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и главе аппарата министра обороны Келли Магсамен, передает ТАСС.

    Роджерс подчеркнул, что в основе как контртеррористических операций, так и контроля над ядерными силами лежит убежденность в способности министра обороны США «принимать решения». Он указал, что Пентагон должен работать «в условиях атаки со стороны врагов». Это ведомство «не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», заявил Роджерс.

    Напомним, в обнародованном Пентагоном заявлении медиков сообщается, что у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. Пентагон несколько дней скрывал факт его госпитализации. Белый дом также подтвердил, что узнал о диагнозе утром 9 января.

    Коментарии (12)
    9 января 2024, 23:19
    У главы Пентагона диагностировали рак простаты

    Главе Пентагона Остину провели простатэктомию для лечения рака простаты

    У главы Пентагона диагностировали рак простаты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей, говорится в обнародованном Пентагоном заявлении медиков.

    Остина в начале декабря прошел регулярный осмотр, передает ТАСС.

    Сообщается, что «изменения в результатах лабораторных исследований выявили у министра рак простаты, требующий лечения». В декабре Остина госпитализировали, была проведена «минимально инвазивная хирургическая процедура» под общим наркозом – простатэктомия, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что рак нашли «на ранней стадии, и прогноз на выздоровление – отличный». Осложнений сразу после операции не было, поэтому Остин на следующее утро вернулся домой. Однако 1 января его вновь доставили в больницу из-за осложнений – инфекции мочевыводящих путей. Он был направлен в отделение интенсивной терапии.

    Находясь в больнице, Остин «ни разу не потерял сознание и не подвергся общей анестезии». Медики ожидают «полного восстановления» Остина, но указывают, что «это может быть долгим процессом».

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер пояснил, что полномочия Остина временно переходили к замминистра обороны Кэтлин Хикс на время его наркоза при проведении операции. Райдер сказал, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации связано с тем, что выявленный у министра рак простаты является «глубоко личным» вопросом.

    Напомним, стало известно, что Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому. Остин все еще находится в больнице. По данным СМИ, Хикс не знала о госпитализации Остина, когда взяла на себя некоторые его обязанности. Ее вызвали на работу во время отпуска.

    Коментарии (35)
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