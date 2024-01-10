Над Волгоградской областью сбит украинский дрон

Остина в начале декабря прошел регулярный осмотр, передает ТАСС.
Сообщается, что «изменения в результатах лабораторных исследований выявили у министра рак простаты, требующий лечения». В декабре Остина госпитализировали, была проведена «минимально инвазивная хирургическая процедура» под общим наркозом – простатэктомия, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что рак нашли «на ранней стадии, и прогноз на выздоровление – отличный». Осложнений сразу после операции не было, поэтому Остин на следующее утро вернулся домой. Однако 1 января его вновь доставили в больницу из-за осложнений – инфекции мочевыводящих путей. Он был направлен в отделение интенсивной терапии.
Находясь в больнице, Остин «ни разу не потерял сознание и не подвергся общей анестезии». Медики ожидают «полного восстановления» Остина, но указывают, что «это может быть долгим процессом».
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер пояснил, что полномочия Остина временно переходили к замминистра обороны Кэтлин Хикс на время его наркоза при проведении операции. Райдер сказал, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации связано с тем, что выявленный у министра рак простаты является «глубоко личным» вопросом.
Напомним, стало известно, что Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому. Остин все еще находится в больнице. По данным СМИ, Хикс не знала о госпитализации Остина, когда взяла на себя некоторые его обязанности. Ее вызвали на работу во время отпуска.