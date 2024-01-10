Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области
Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области
Киевский режим попытался произвести атаку на территории Российской Федерации с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в среду.
Атаку беспилотника зафиксировали около 14.30 мск в Воронежской области, дежурные средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее дежурные средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.