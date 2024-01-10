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В Госдуме рассказали о процессе замены служебных иномарок на отечественные машины
Процесс перехода российских парламентариев на отечественные автомобили осуществляется постепенно с учетом выработки ресурса действующего автопарка, рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Многие пользующиеся автомобилями по вызову депутаты уже ездят на «Ладах», сообщил Морозов, передает РИА «Новости».
Он добавил, что вскоре тоже пересядет на автомобиль российского производства – его служебная иномарка имеет пробег 200 тыс. км, и через 50 тыс. км ее можно будет заменить.
По словам источника агентства, в думском гараже находится 33 российских автомобиля за замену иномаркам. В декабре в Госдуму поступила партия отечественных машин Lada Vesta.