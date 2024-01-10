Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Гендиректора аэропорта Челябинска уволили после дебоша в самолете
Гендиректор аэропорта Челябинска Кашин отстранен от должности из-за пьяного дебоша в самолете
Генеральный директор международного аэропорта Челябинска Виталий Кашин отстранен от занимаемой должности из-за недопустимого поведения в ходе авиарейса, сообщили в ООО «Новапорт Холдинг».
В холдинге, куда входит челябинский аэропорт, отметили, что инцидент на рейсе авиакомпании «Россия» свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям директора аэропорта Челябинска, который уволен за недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО «Новапорт Холдинг», передает РИА «Новости».
Ранее пьяного гендиректора челябинского аэропорта Кашина задержали в Пулково в Петербурге. Сообщается, что во время полета он ругался, оскорблял экипаж, пытался выяснять отношения.