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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    28 комментариев
    10 января 2024, 13:12

    Путин объяснил задержки с выплатами бойцам СВО бюрократическими сбоями

    Президент Владимир Путин: Задержки при перечислении выплат бойцам СВО вызваны бюрократическими сбоями

    Tекст: Александра Юдина

    Потребности спецоперации финансируются в полном объеме, возможные задержки с выплатами бойцам СВО могут быть вызваны бюрократическими сбоями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме, передает ТАСС.

    При этом глава государства отметил, что в случае, если «что-то приходит не вовремя», а с задержками, это проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев.

    Также Путин попросил участника СВО передать ему описание конкретных примеров проблемы, чтобы поручить Минобороны решить эти вопросы.

    Кроме того, Путин поручил оборонному ведомству отработать вопрос, когда из-за проблем с транспортом военнослужащий не может вовремя вернуться в часть.

    «Если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами», – подчеркнул он.

    В заключение президент заметил, что руководству Минобороны нужно проработать схему, согласно которой этот вопрос может быть решен автоматически, а не в связи с приостановлением выплат.

    В декабре Путин заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, однако все бойцы должны иметь равные соцгарантии.

    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (22)
    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (50)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (86)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (19)
    9 января 2024, 14:26
    Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший год

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедший год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

    По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу указал на то, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов. Шойгу уверен, что даже то, что Киев продолжает гнать своих солдат на убой, никак не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (24)
    10 января 2024, 08:47
    Путин впервые приехал на Чукотку

    Президент Владимир Путин с рабочим визитом приехал на Чукотку

    Путин впервые приехал на Чукотку
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку.

    В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для Путина, передает ТАСС.

    Напомним, 15 марта 2023 года Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

    Коментарии (13)
    10 января 2024, 11:59
    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря

    Президент Владимир Путин добирался на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря

    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин передвигался во время своей поездки на Чукотку на снегоболотоходе.

    Отмечается, что от аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на этом виде транспорта, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку и уже посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».

    Коментарии (9)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    9 января 2024, 17:39
    Путин побеседовал с девочкой, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний»

    Путин побеседовал с девочкой, мечту которой о поездке на Байкал он исполнил

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с восьмилетней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, мечту которой о путешествии на Байкал он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Благодаря участию в акции «Елка желаний» Кристина провела несколько дней на Байкале со своими родителями. Для них провели экскурсии по самому озеру и окрестным тематическим музеям, познакомили с местными традициями, передает ТАСС.

    «Кристина, добрый день. Узнаешь меня?» – начал беседу российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Путин спросил у Кристины о впечатлениях от поездки. Девочка рассказала, что побывала в музее и с помощью виртуальной реальности погружалась на дно Байкала. Глава государства сказал, что тоже посещал музей и погружался на дно Байкала, но только в реальности. Глава государства делал это в 2009 году на глубоководном аппарате «Мир-1».

    Президент также пообщался с родителями Кристины. Он спросил, все ли им понравилось, и поинтересовался, как развивается их родной город – Южно-Сахалинск. В завершение беседы он пожелал семье Син всего хорошего, а Кристине – успехов в учебе и в спорте.

    Помимо Кристины, российский лидер созвонился и с другими ребятами, чьи желания он исполнил: с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который хотел побывать в Эрмитаже, и девочкой Ксюшей, мечтавшей попробовать себя в журналистике.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 16:35
    Песков обозначил сроки выхода предвыборной программы Путина
    Песков обозначил сроки выхода предвыборной программы Путина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предвыборная программа российского лидера Владимира Путина будет обнародована своевременно в предусмотренные законом сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Она должна быть опубликована в установленные законом сроки», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как скоро будет готова предвыборная программа и будет ли это единый документ, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что «это тема [предвыборного] штаба» Путина.

    Ранее сообщалось, что на данный момент уже собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

    Коментарии (20)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 15:50
    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области

    Губернатор Старовойт: ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО, по предварительным данным, сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью, при обстреле села погибла женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что российская ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Курской области и еще один БПЛА уничтожен над Курчатовским районом региона.

    Кроме того, ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района, от осколков погибла женщина, было повреждено два дома.

    Ранее украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 02:23
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал идею выделить Украине дополнительное финансирование со стороны США на 65,5 млрд долларов.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) одну из версий законопроекта о бюджетных ассигнованиях, Маск заявил: «Еще 65 млрд долларов для Украины? Какая стратегия выхода?». Он заверил, что поддерживает Украину. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация похожа на вечный конфликт «без прогресса». Маск посетовал, что «просто жертвуют молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений», передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон возмутился тем, что американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней.

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