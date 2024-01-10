Путин объяснил задержки с выплатами бойцам СВО бюрократическими сбоями

Президент Владимир Путин: Задержки при перечислении выплат бойцам СВО вызваны бюрократическими сбоями

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме, передает ТАСС.

При этом глава государства отметил, что в случае, если «что-то приходит не вовремя», а с задержками, это проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев.

Также Путин попросил участника СВО передать ему описание конкретных примеров проблемы, чтобы поручить Минобороны решить эти вопросы.

Кроме того, Путин поручил оборонному ведомству отработать вопрос, когда из-за проблем с транспортом военнослужащий не может вовремя вернуться в часть.

«Если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами», – подчеркнул он.

В заключение президент заметил, что руководству Минобороны нужно проработать схему, согласно которой этот вопрос может быть решен автоматически, а не в связи с приостановлением выплат.

В декабре Путин заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, однако все бойцы должны иметь равные соцгарантии.