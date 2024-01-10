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Путин объяснил задержки с выплатами бойцам СВО бюрократическими сбоями
Президент Владимир Путин: Задержки при перечислении выплат бойцам СВО вызваны бюрократическими сбоями
Потребности спецоперации финансируются в полном объеме, возможные задержки с выплатами бойцам СВО могут быть вызваны бюрократическими сбоями, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме, передает ТАСС.
При этом глава государства отметил, что в случае, если «что-то приходит не вовремя», а с задержками, это проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев.
Также Путин попросил участника СВО передать ему описание конкретных примеров проблемы, чтобы поручить Минобороны решить эти вопросы.
Кроме того, Путин поручил оборонному ведомству отработать вопрос, когда из-за проблем с транспортом военнослужащий не может вовремя вернуться в часть.
«Если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами», – подчеркнул он.
В заключение президент заметил, что руководству Минобороны нужно проработать схему, согласно которой этот вопрос может быть решен автоматически, а не в связи с приостановлением выплат.
В декабре Путин заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, однако все бойцы должны иметь равные соцгарантии.