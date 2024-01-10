Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний России
Многообразие культуры страны является одним из ее самых больших достояний, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
«Это одно из самых больших достояний России – многообразие ее культуры. А многообразие культуры без языка – это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что в СССР на национальных языках выходили журналы и книги. «Давайте все это сделаем», – предложил президент.