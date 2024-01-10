Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин заявил, что бюджетная система России чувствует себя уверенно
Российская бюджетная система чувствует себя уверенно, заявил президент Владимир Путин, он сообщил, что ему об этом доложил министр финансов Антон Силуанов.
«Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год», – сказал президент на встрече с общественностью в Анадыре, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что бюджетная система страны, согласно докладу главы Минфина, чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно.