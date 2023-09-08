  • Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
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    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    Армения решила купить для посольства в Британии здание за 21 млн долларов
    Боррелль пообещал Грузии не отдать ее России
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    16 комментариев
    8 сентября 2023, 14:59

    Украинский пленный рассказал о количестве больных солдат ВСУ

    Украинский пленный о сослуживцах: Все больные, у многих диабет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал военнопленный Владимир Кутовой. По его словам, он сдался в плен ВС РФ у села Работино в Запорожской области в августе, когда они с сослуживцами попали в «тиски».

    По его словам, моральное состояние украинской армии) плохое, все устали, все больные, у многих есть диабет, помощь никто не оказывает, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация в украинской армии сложная, причем как на уровне обеспечения, так и на уровне духа.

    «Нас призвали, завезли под Зеленое поле в посадку, три дня мы там были… Автоматы у нас были, больше ничего. В батальоне никакого иностранного вооружения, все советское. (С командованием) под конец отношения были плохие. Начальство необученное… Офицерам звания выдавали после института. Они без опыта», – рассказал Кутовой.

    Военнопленный также призвал уже бывших сослуживцев сдаться в плен.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (34)
    7 сентября 2023, 19:55
    Кардиолог назвал предвестники внезапной смерти

    Кардиолог Ашихмин объяснил разные симптомы у мужчин и женщин при приближении внезапной смерти

    Кардиолог назвал предвестники внезапной смерти
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При инфарктах характерна боль в грудной клетке, а при тромбоэмболии легочной артерии – одышка, но и одно, и второе может стать причиной сердечной смерти, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя разные симптомы у мужчин и женщин при приближении внезапной остановки сердца.

    Американские ученые из Института сердца в Седарс-Синай провели исследование, в рамках которого определили, что может указывать на приближение внезапной остановки сердца. Так обнаружилось, что симптомы у ряда женщин и мужчин разнились. У мужчин чаще предупреждающим сигналом была боль в груди, у женщин – одышка. При этом у представителей обоих полов также наблюдались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и даже симптомы гриппа. Результаты работы были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

    «Вообще существует «мужской» и «женский» инфаркт. У мужчин, как правило, крупные артерии перекрываются большими тромбами, а у женщин это происходит в меньшей мере. Боль в грудной клетке – это в первую очередь как раз проявление инфаркта. Вероятно, именно у мужчин при данном наблюдении чаще случались инфаркты, но в работе авторы это не уточняют», – говорит Ашихмин.

    Он рассказывает, что бывают разные причины внезапной остановки сердца. Это может произойти в результате аритмии (нарушения ритма сердца), инфаркта, тромбоэмболии легочной артерии (нарушения кровообращения в легких в результате закупорки крупных или мелких артерий).

    «При тромбоэмболии легочной артерии у пациентов наблюдается одышка, при инфаркте миокарда отмечается боль в грудной клетке. Гендерные отличия прослеживаются в разных заболеваниях, но 100% деления, естественно, нет», – объясняет врач.

    Кардиолог также отмечает, что с помощью электрокардиография (ЭКГ), когда пациент находится в покое, можно выявить его предрасположенность к внезапной сердечной смерти. Причем обнаружиться это может как у пациента, имеющего проблемы с сердцем, так и у здорового. Так, например, специалист поведал историю, когда предрасположенность к сердечной смерти выявили у 18-летнего хоккеиста, не имеющего жалоб. В результате обследования юноше пришлось отказаться от большого спорта.

    «Хочу подчеркнуть, что при резко возникших выраженной боли в грудной клетке, одышке и судорогоподобной активности или судорогах, которые бывают не только при эпилепсии, необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Все эти симптомы по отдельности могут быть предиктором того, что наблюдается и при внезапной сердечной смерти», – заключил Ашихмин.

    Ранее Ашихмин в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

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    8 сентября 2023, 00:22
    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ

    Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года

    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16, заявил наемник из США Мэттью Вандайк.

    Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что авиация в следующем году у ВСУ будет, «F-16 уже в пути». «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский наемник отметил, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ.

    Между тем западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне СВО. Признавали это и на Украине.

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    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Коментарии (39)
    7 сентября 2023, 22:37
    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией

    Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, не обладая эффективной контрстратегией, оказалась в большой беде, Киеву следует искать выход из конфликта с Россией, заявили американские военные аналитики.

    Так, ветеран ВВС США Стивен Майерс в комментарии USA Today заявил, что российские силы «являются экспертами в расстановке ловушек». По его оценке, Украина и США остро нуждаются в поиске выхода из сложившейся ситуации.

    С ним согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, который считает, что ни назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова, ни дополнительная помощь с американской стороны не спасут положение для киевского режима, передает РИА «Новости».

    Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американцы полагались на тактику конвенциональной войны, и все закончилось поражением, отметил Макфейт. Пентагон, по его словам, не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в ходе военной кампании на Украине.

    Украина, по словам эксперта, «идет в никуда». «Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице», – заключил ученый.

    В Кремле не раз подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 03:40
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту

    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Бизнесмен написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась она в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».

    Маск отметил, что, согласись он на просьбу Киева, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта», передает ТАСС.

    О том, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, написал в биографии бизнесмена писатель Уолтер Айзексон. Отрывок из его публикации привел телеканал CNN.

    При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если это сообщение достоверно, то Маск является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.

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    8 сентября 2023, 06:41
    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине

    ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике

    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине
    @ Ralph Debes/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Следователи ФСБ предъявили обвинение 21-летней жительнице Читы обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за то, что девушка снимала и отправляла представителю госпогранслужбы Украины фотографии и видео эшелонов военной техники, следовавшие по железной дороге.

    В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.

    По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.

    Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.

    Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

    В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.

    Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.

    Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.

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    7 сентября 2023, 18:19
    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов

    Генерал авиации Попов оценил попытки украинских дронов атаковать Ка-52 в воздухе

    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Беспилотники очень чувствительны к колебаниям воздуха. Скорость движения лопастей вертолета способна вывести БПЛА из строя, однако рой подобных аппаратов может представлять опасность даже для мощных машин. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный военный летчик Владимир Попов. Ранее в сети появилось видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Позже этот ролик породил бурную дискуссию среди экспертов.

    «Беспилотники редко сталкиваются с вертолетами напрямую. Чаще всего подобные ситуации становятся стечением обстоятельств. На то есть причины: у БПЛА крайне мало шансов в открытом бою против вертолета. Движение лопастей создает сильный поток воздуха, справиться с которым дрону сложно. Это приводит к тому, что он попросту уходит вниз и задевает верхушки деревьев», – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «К тому же, у беспилотников слабая система автоматической стабилизации. В силу малых размеров аппаратов, они изначально производятся с расчетом на условия, в которых пороги колебания изменения ветра будут незначительными. Этим и обосновываются трудности с запуском БПЛА: они могут стартовать лишь при условии, если боковые порывы не превышают скорости от пяти до шести миль в секунду», – отмечает эксперт.

    «Однако говорить о том, что дроны совершенно не представляют опасности для вертолетов нельзя. Если противник попытается запустить рой аппаратов в несколько эшелонов в глубину и высоту, то выстоять пилоту против такой армады будет непросто. Придется проявить хорошие навыки маневрирования и уходить вверх или вниз», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, несколько хуже ситуация обстоит в момент посадки и взлета. В такие минуты машина является наиболее беззащитной. Однако вертолеты не стартуют с неохраняемых территорий. Речь идет о крупных военных площадках, которые располагают не только «Панцирями», но и солдатами, вооруженными противодронными устройствами», – подчеркивает эксперт.

    «К тому же, вертолеты приобретают способность к маневрированию уже на высоте восьми метров. То есть теоретически у противника есть крайне короткий промежуток времени для того, чтобы попытаться сбить машину. Уложиться в считанные минуты непросто – не думаю, что у противника будет желание так рискованно испытывать судьбу», – резюмирует Попов.

    Ранее в сети было опубликовано видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин. «В данном случае не получилось, но эксперименты в этой области, безусловно, продолжатся, так что недооценивать эту угрозу нельзя», – отметил он.

    По его мнению, «революция беспилотников продолжает менять представления о возможном на поле боя». Рожин подчеркивает, что России нельзя отставать в этой области. «За БПЛА всех типов – будущее военного дела», – уверен эксперт.

    «Пытаться сбить вертолеты или самолеты с помощью дронов – слишком сложно, но теоретически возможно», – уверен автор Telegram-канала «Fighterbomber». Он отмечает: «Бить любым беспилотником самолеты на взлете, посадке, где они не могут маневрировать, очень даже возможно. Это вертолет может взлететь в любую сторону с аэродрома, а самолету нужна ВПП».

    При этом он надеется, что «такие способы работы ДРГ уже просчитаны и что-то придумано для противодействия таким попыткам». С этой позицией согласен и автор военного Telegram-канала «Старше Эдды». По его мнению, беспилотники представляют огромную опасность для авиации.

    «Нашим пилотам АА сейчас надо быть вдвойне осторожнее, противник данным видео показывает, что он пробует тактику воздушного минирования, когда на полетных маршрутах наших вертолетчиков, предполагается постоянное дежурство FPV-дронов. Можно без всяких проблем потерять за день пару десятков дронов, ради такой цели, как Ка-52», – отмечает он.

    «Что касается боеприпаса, то его вполне хватит для уничтожения вертолета. Радует в данном случае одно. Сейчас в мире всего две страны, которые в полной мере освоили применение этого нового вида вооружений и одной из стран являемся мы, правда второй, к сожалению, стал наш противник», – резюмирует эксперт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно вертолеты помогут уберечь Москву от налетов БПЛА противника.

    Коментарии (14)
    7 сентября 2023, 20:12
    Россия созвала заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

    Дипломат Полянский: Россия запросила на 26 сентября проведение открытого заседания СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

    Россия созвала заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия запросила на 26 сентября проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Дипломат пообещал в своем Telegram-канале продолжать «выводить западников на чистую воду».

    Напомним, в конце августа в Германии заявили об украинском следе в диверсии на «Северных потоках». Ранее в Европарламенте указали на причастность к взрывам США.

    Коментарии (33)
    7 сентября 2023, 19:27
    В Германии удивились высокой активности в российских портах

    Институт мировой экономики ФРГ: Выгрузка товаров в контейнерных портах России почти достигла предшествующего СВО уровня

    В Германии удивились высокой активности в российских портах
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Объемы выгрузки товаров в крупнейших контейнерных портах России – Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске – в августе значительно увеличились и почти вернулись на предшествующий СВО уровень, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные германским Институтом мировой экономики.

    Германские эксперты обратили внимание на «удивительно высокую активность» в российских портах, несмотря на западные санкции. Конкретных данных об объемах выгрузки в сообщении института не приводится, передает ТАСС.

    По словам представителя института Винсента Штамера, по движению контейнеровозов нельзя однозначно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия снова все активнее участвует в мировой торговле.

    Ранее в четверг в Кремле позитивно оценили ситуацию в российской экономике. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про окончательный разворот российской торговли на восток и юг.

    Коментарии (6)
    7 сентября 2023, 18:46
    Гавайцы призвали к отделению от США
    Гавайцы призвали к отделению от США
    @ a37/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители гавайского города Лахайна, уничтоженного пожаром, заявили, что им и всему штату необходимо отделиться от США, пишет Guardian.

    Американские компании и страховщики пытались нажиться на разрушениях от пожара, поэтому Гавайям не следует связывать свою судьбу с США, считают активисты, пишет Guardian.

    После пожара люди начали получать звонки с предложениями о продаже их домов. Губернатор штата Джош Грин решил изучить вопрос о моратории на продажу любой собственности, пострадавшей из-за огня. Член совета округа Западный Мауи Тамара Палтин заявила, что «королевство Гавайи все еще существует», и подчеркнула, что это «оккупированная США» страна.

    В 19 веке королевство имело признанный во всем мире суверенитет, но после переворота, организованного бизнесменами из США, Гавайи вошли в состав американского государства.

    Напомним, в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек.

    Коментарии (33)
    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

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    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

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    8 сентября 2023, 10:05
    Участники сети вербовки в российскую армию арестованы на Кубе

    Tекст: Алина Власенко

    Кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине, сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес.

    Родригес не назвал ни одного обвиняемого, но сообщил, что лидер группировки, который также арестован, опирался на двух человек, вербовавших молодых людей для участия в боях на стороне России против Украины, передает Reuters.

    В свою очередь кубинский прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что обвиняемых могут приговорить к тюремному заключению на срок до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни – в зависимости от тяжести и типа преступлений, пишет «Коммерсант».

    Власти Кубы сообщили о выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте 5 сентября. Кубинские власти заверили, что «занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и что их страна «не участвует в войне на Украине».

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