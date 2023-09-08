  • Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работино и Вербовом
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    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    Украинский агент в Крыму рассказал, как отслеживал военные суда с «Калибрами»
    В США сообщили о планах нового наступления ВСУ в 2024 году
    Китайское радио: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    Армения решила купить для посольства в Британии здание за 21 млн долларов
    Власти заявили о восстановлении нефтегазовых доходов России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

    18 комментариев
    8 сентября 2023, 11:28

    Беспилотник сбит на севере Крыма

    Аксенов: Система ПВО сбила беспилотник на севере Крыма

    Беспилотник сбит на севере Крыма
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «На севере Крыма отработала ПВО. Сбит вражеский БПЛА», – написал Аксенов в Telegram, призвав сохранять спокойствие.

    Ранее сообщалось, что бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства, стоимость которого составляет 550 тыс. евро.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

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    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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    7 сентября 2023, 22:37
    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией

    Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, не обладая эффективной контрстратегией, оказалась в большой беде, Киеву следует искать выход из конфликта с Россией, заявили американские военные аналитики.

    Так, ветеран ВВС США Стивен Майерс в комментарии USA Today заявил, что российские силы «являются экспертами в расстановке ловушек». По его оценке, Украина и США остро нуждаются в поиске выхода из сложившейся ситуации.

    С ним согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, который считает, что ни назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова, ни дополнительная помощь с американской стороны не спасут положение для киевского режима, передает РИА «Новости».

    Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американцы полагались на тактику конвенциональной войны, и все закончилось поражением, отметил Макфейт. Пентагон, по его словам, не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в ходе военной кампании на Украине.

    Украина, по словам эксперта, «идет в никуда». «Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице», – заключил ученый.

    В Кремле не раз подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

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    8 сентября 2023, 06:41
    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине

    ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике

    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине
    @ Ralph Debes/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Следователи ФСБ предъявили обвинение 21-летней жительнице Читы обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за то, что девушка снимала и отправляла представителю госпогранслужбы Украины фотографии и видео эшелонов военной техники, следовавшие по железной дороге.

    В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.

    По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.

    Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.

    Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

    В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.

    Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.

    Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.

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    7 сентября 2023, 18:19
    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов

    Генерал авиации Попов оценил попытки украинских дронов атаковать Ка-52 в воздухе

    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Беспилотники очень чувствительны к колебаниям воздуха. Скорость движения лопастей вертолета способна вывести БПЛА из строя, однако рой подобных аппаратов может представлять опасность даже для мощных машин. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный военный летчик Владимир Попов. Ранее в сети появилось видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Позже этот ролик породил бурную дискуссию среди экспертов.

    «Беспилотники редко сталкиваются с вертолетами напрямую. Чаще всего подобные ситуации становятся стечением обстоятельств. На то есть причины: у БПЛА крайне мало шансов в открытом бою против вертолета. Движение лопастей создает сильный поток воздуха, справиться с которым дрону сложно. Это приводит к тому, что он попросту уходит вниз и задевает верхушки деревьев», – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «К тому же, у беспилотников слабая система автоматической стабилизации. В силу малых размеров аппаратов, они изначально производятся с расчетом на условия, в которых пороги колебания изменения ветра будут незначительными. Этим и обосновываются трудности с запуском БПЛА: они могут стартовать лишь при условии, если боковые порывы не превышают скорости от пяти до шести миль в секунду», – отмечает эксперт.

    «Однако говорить о том, что дроны совершенно не представляют опасности для вертолетов нельзя. Если противник попытается запустить рой аппаратов в несколько эшелонов в глубину и высоту, то выстоять пилоту против такой армады будет непросто. Придется проявить хорошие навыки маневрирования и уходить вверх или вниз», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, несколько хуже ситуация обстоит в момент посадки и взлета. В такие минуты машина является наиболее беззащитной. Однако вертолеты не стартуют с неохраняемых территорий. Речь идет о крупных военных площадках, которые располагают не только «Панцирями», но и солдатами, вооруженными противодронными устройствами», – подчеркивает эксперт.

    «К тому же, вертолеты приобретают способность к маневрированию уже на высоте восьми метров. То есть теоретически у противника есть крайне короткий промежуток времени для того, чтобы попытаться сбить машину. Уложиться в считанные минуты непросто – не думаю, что у противника будет желание так рискованно испытывать судьбу», – резюмирует Попов.

    Ранее в сети было опубликовано видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин. «В данном случае не получилось, но эксперименты в этой области, безусловно, продолжатся, так что недооценивать эту угрозу нельзя», – отметил он.

    По его мнению, «революция беспилотников продолжает менять представления о возможном на поле боя». Рожин подчеркивает, что России нельзя отставать в этой области. «За БПЛА всех типов – будущее военного дела», – уверен эксперт.

    «Пытаться сбить вертолеты или самолеты с помощью дронов – слишком сложно, но теоретически возможно», – уверен автор Telegram-канала «Fighterbomber». Он отмечает: «Бить любым беспилотником самолеты на взлете, посадке, где они не могут маневрировать, очень даже возможно. Это вертолет может взлететь в любую сторону с аэродрома, а самолету нужна ВПП».

    При этом он надеется, что «такие способы работы ДРГ уже просчитаны и что-то придумано для противодействия таким попыткам». С этой позицией согласен и автор военного Telegram-канала «Старше Эдды». По его мнению, беспилотники представляют огромную опасность для авиации.

    «Нашим пилотам АА сейчас надо быть вдвойне осторожнее, противник данным видео показывает, что он пробует тактику воздушного минирования, когда на полетных маршрутах наших вертолетчиков, предполагается постоянное дежурство FPV-дронов. Можно без всяких проблем потерять за день пару десятков дронов, ради такой цели, как Ка-52», – отмечает он.

    «Что касается боеприпаса, то его вполне хватит для уничтожения вертолета. Радует в данном случае одно. Сейчас в мире всего две страны, которые в полной мере освоили применение этого нового вида вооружений и одной из стран являемся мы, правда второй, к сожалению, стал наш противник», – резюмирует эксперт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно вертолеты помогут уберечь Москву от налетов БПЛА противника.

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    8 сентября 2023, 00:22
    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ

    Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года

    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16, заявил наемник из США Мэттью Вандайк.

    Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что авиация в следующем году у ВСУ будет, «F-16 уже в пути». «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский наемник отметил, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ.

    Между тем западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне СВО. Признавали это и на Украине.

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    8 сентября 2023, 03:40
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту

    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Бизнесмен написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась она в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».

    Маск отметил, что, согласись он на просьбу Киева, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта», передает ТАСС.

    О том, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, написал в биографии бизнесмена писатель Уолтер Айзексон. Отрывок из его публикации привел телеканал CNN.

    При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если это сообщение достоверно, то Маск является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.

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    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

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    7 сентября 2023, 13:05
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена деятельность группы, отправлявшей за границу компоненты к боевым самолетам и вертолетам, запчасти передавались в том числе для нужд украинской армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Организованная группа специализировалась на незаконном обороте продукции военного назначения и на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запчастей для военной авиации, сообщили в Центре ТАСС.

    Группа состояла из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии. Они на постоянной основе закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, потом эту продукцию поставляли иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.

    Всего изъято свыше 100 изделий для боевой авиатехники, получены документальные материалы об участии подозреваемых в организации ремонта комплектующих украинских самолетов и вертолетов.

    В июне ФСБ разоблачила завербованных украинской стороной двух бывших сотрудников курского оборонного предприятия, передававших документы и образцы изделий, применяемых при создании вооружений для ВС России.

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    7 сентября 2023, 14:32
    Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле и «отдельное издевательство» в виде общения на русском

    Tекст: Антон Никитин

    Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле, начавшиеся сразу же по прилете в Тель-Авив проблемы, последующую депортацию и «отдельное издевательство» в виде общения с работниками паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион на русском.

    Женщина рассказала в беседе с «Украинской правдой», что в декабре 2022 года она через Польшу прилетела в Тель-Авив, чтобы по приглашению друзей провести в Израиле зиму. Однако сразу же по прилете в аэропорт Бен-Гурион начались проблемы: на паспортном контроле долго изучали ее документы, после чего приказали ждать решения в зале ожидания, передает РИА «Новости».

    Вскоре Ирину вызвали на «пятиминутное» собеседование, сотрудница задала два вопроса: есть ли у нее дети и замужем ли она. Получив отрицательный ответ, на киевлянку посмотрели «с осуждением» и заявили, что она «может оформить здесь брак», после чего вновь отправили ждать.

    Как утверждает украинка, в зале ожидания не давали еду и воду, а купить что-либо было невозможно. «Мы все познакомились, среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого», – пожаловалась она.

    Во время второго «собеседования» сотрудник таможни начал спрашивать украинку, зачем она приехала на 90 дней, но объяснение про конфликт и проблемы с инфраструктурой вызвало у него насмешку. Ночью Ирину вызвали и заявили, что ее дело «сейчас будет рассматривать министр иностранных дел», после чего она поняла, что над ней «насмехаются».

    «Отдельное издевательство, которое я заметила, – речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не хотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что они являются выходцами из России», – возмутилась Ирина.

    Спустя трое суток сотрудник аэропорта передал женщине документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь». При этом на борту, на котором киевлянка вылетела из Израиля, были еще 16 ее соотечественниц, которые прилетели компанией-лоукостером и сразу же на выходе из самолета и без проверки документов были депортированы.

    «Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду. Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», – утверждает Ирина.

    В августе сообщалось, что в Польше молодые женщины стали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за опасений, что украинки отберут у них потенциальных мужей. В апреле на украинских беженок, уводящих из семей супругов, пожаловались британки.

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    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

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    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 14:44
    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент

    Американист Дробницкий: США воспользуются законом 20-летней давности для передачи Украине российских денег

    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы могут воспользоваться лазейкой в собственном законодательстве и отправить Украине деньги российских бизнесменов. Конфисковать государственные активы России США пока не могут, поэтому нашли другой способ изъятия денег. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее США впервые решили передать Украине средства, конфискованные у российских предпринимателей.

    «Средства, которые Вашингтон планирует передать Украине, принадлежат конкретному человеку, а не государству. Конфисковать наши активы США пока не могут. Во-первых, это нарушило бы всю мировую финансовую систему. А во-вторых, для подобного действия просто нет юридического обоснования», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Деньги частного лица изъять легче. Механизм конфискации таких средств давно отработан в США. «Патриотический акт» 2001 года позволяет Штатам признать средства российского бизнесмена незаконными и забрать их. Для этого зачастую не требуется даже решение суда. Затем Вашингтон может распоряжаться финансами по своему усмотрению», – акцентировал он.

    «В целом, Штаты создают прецедент, которым в скором времени могут воспользоваться страны ЕС. И под удар попадут именно частные деньги, которые европейцы арестовывали по тем или иным причинам. Конкретные механизмы конфискации будут зависеть от страны», – полагает эксперт.

    «Кроме того, США в очередной раз использовали доллар в качестве оружия и подорвали доверие к валюте. Поэтому сейчас надо наиболее активно выстраивать международную финансовую архитектуру со странами БРИКС. Это сделать сложно, но необходимо», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон впервые решил передать Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Средства планируют направить на поддержку ветеранов ВСУ. Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» бывших солдат направлено 5,4 млн долларов. Такую же сумму американцы конфисковали у предпринимателя Константина Малофеева.

    Данное решение осудили в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что инициатива Соединенных Штатов по факту является воровством. Передача конфискованных средств также ставит под сомнение неприкосновенность частность собственности и показывает другим экономическим операторам риски работы с Вашингтоном.

    Вместе с тем, в США анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму более чем 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские нужды.

    Вашингтон передаст Украине оружия и снаряжения на 175 млн долларов из арсеналов Пентагона. В пакет военной помощи войдут компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее оборудование. Также США отправят ВСУ снаряды для танков Abrams с обедненным ураном.

    Еще 300 млн долларов США выделили правоохранительным органам Украины, чтобы способствовать «восстановлению и поддержанию правопорядка» на территориях, которые, как заявил Госдеп, подвергаются российским ударам.

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    7 сентября 2023, 15:36
    В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ

    Economist: В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ

    В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон недооценил силы России в преддверии украинского контрнаступления, сообщил журналу Economist аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол.

    По словам эксперта, власти Украины и США не смогли оценить глубину обороны России и то, как сложно будет ВСУ пробить ее бронетехникой, передает РИА «Новости».

    При этом Мол считает, что большая часть укреплений российских сил все еще не тронуты.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

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    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (23)
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    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
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