МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения в «ядерной пятерке»

Рябков заявил о готовности России к спорам и схваткам» с Западом в формате «ядерной пятерки»

Tекст: Антон Антонов

Россия официально стала координатором «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Рябков отметил, что «специфика текущей международной ситуации», в том числе ситуация на Украине, окажет влияние на взаимодействие в этом формате, пишет «Коммерсант».

По словам Рябкова, Москва не ждет «легкого времени и легкого пути», готова к «спорам, схваткам, столкновениям на «пятерочном» ринге с нашими оппонентами с Запада». Он заявил, что западные страны «не могут отойти от своей зацикленности на некоторых сюжетах». В связи с этим ожидаются ситуации, когда Россия будет «объяснять им, почему они не правы, а в ответ слышать нелогичные, лишенные разумной основы аргументы», сказал Рябков.

Напомним, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата.