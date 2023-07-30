  • Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата
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    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств
    ВС России накрыли прибывших на поле боя военных ВСУ (видео)
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США
    Названы признаки подготовки Китая к войне
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова
    В ДНР наградят остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка (видео)
    На Украине спрогнозировали социальный взрыв из-за мобилизации
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    21 комментарий
    Новости
    21:29Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денежных средств Зеленским

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    21:20Музей Военно-морской славы открылся в Кронштадте

    В Кронштадте на территории кластера «Остров фортов» открылся музей Военно-морской славы, главным экспонатом экспозиции стала отреставрированная подлодка К-3 «Ленинский комсомол».

    21:01На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    20:37Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    20:30The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    19:46В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    19:31Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    19:15Детский омбудсмен предложила создать службу против суицида подростков

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения создать единую федеральную кризисную службу по оказанию помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе.

    19:05В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей

    В России делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    19:00Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    18:48Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    18:31В Госдуме предложили создать купол безопасности над российскими городами

    Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

    18:19На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    17:56Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

    Все договоренности, которые были достигнуты на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, заявил президент России Владимир Путин.

    17:39На Алтае приостановили работу детского лагеря после массового отравления детей

    Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

    30 июля 2023, 20:37

    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

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    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


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    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    28 июля 2023, 12:38
    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

    Премьер Венгрии Орбан: Европейские страны больше не могут поддерживать Украину

    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейские страны больше неспособные поддерживать Украину и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    Комментируя звучащие в Вашингтоне предложения к ЕС выделить Украине 100 млрд евро, Орбан заявил, что США могут делать большие деньги при помощи различных «финансовых манипуляций», в то время как европейские страны к этому не приспособлены. По его словам, европейская экономика уже «находится в беде», при этом конфликт на Украине пока не приближается к концу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан выразил мнение, что украинцы уже устали от конфликта с Россией, но не могут завершить его, поскольку эти боевые действия нужны странам Запада. Венгерский премьер считает, что только западное финансирование поддерживает киевский режим наплаву, в то время как суверенитет Украины практически потерян.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной.

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    30 июля 2023, 15:00
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Американист Дудаков: Республиканские избиратели поддерживают выход США из войны на Украине

    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    «Трамп потребовал перекрыть любые транши Украине – пока идут расследования коррупционных связей семейства Байденов с Киевом. Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины», – написал в своем Telegram-канале политолог.

    Дудаков отметил, что два основных республиканских кандидата – Дональд Трамп и Рон Десантис – уже давно критикуют продолжение войны на Украине.

    «Десантис и вовсе называл это территориальным спором, не затрагивающим интересы США. А недавно он признал украинский конфликт третьестепенным вопросом для внешней политики США. И пообещал быстро договориться о перемирии с Россией», – заявил эксперт.

    К ним подключился и еще один кандидат – финансист с индийскими корнями Вивек Рамасвами, который вышел на третье место по рейтингам, отметил Дудаков.

    «Он предлагает разделить Украину по «корейскому сценарию» между Россией и Западом. И сократить военное присутствие США в Восточной Европе. А также снять все санкции с России и помочь Москве восстановить взорванные «Северные потоки», – написал политолог.

    По его словам, Рамасвами хочет повторить «маневр Киссинджера»: перестать воевать с Россией и попытаться «пряниками» завлечь Москву на сторону Америки в борьбе с Китаем. Его идеи находят отклик у американцев, видящих именно Поднебесную, а не Россию, главным оппонентом США, объяснил эксперт.

    «Трамп открыто называет Байдена «скомпрометированным» Киевом, поэтому тот спускает остатки американских военных арсеналов на украинском фронте. Большинство республиканских избирателей поддерживают скорейший выход США из войны на Украине. Чем сильнее будут разгораться скандалы о коррупции, тем более шаткими будут позиции Байдена, и тем сложнее будет согласовывать новые военные транши. Особенно на фоне проваливающегося контрнаступа», – заключил политолог.

    Ранее Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

    В свою очередь американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

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    30 июля 2023, 04:05
    В США объявили о конце украинского контрнаступления

    Экс-разведчик ВС США Риттер: США говорят Украине, что контрнаступление завершено, все кончено

    В США объявили о конце украинского контрнаступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, использовав поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил обещания, которые главком ВСУ Валерий Залужный давал в декабре прошлого года. Он просил у США «300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы», чтобы ВСУ могли «продвинуться на 84 км, дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым», передает РИА «Новости».

    И США дали Украине оружие, обучили украинских военнослужащих, а теперь «их убивают», подчеркнул Риттер. ВСУ, отметил бывший американский разведчик, не могут даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о Мелитополе.

    Киевскому режиму, считает Риттер, придется пересмотреть свои планы на фоне провала контрнаступления и отсутствия каких-либо результатов.

    «Контрнаступление завершено», – подчеркнул он. «США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», – заключил эксперт.

    Президент Владимир Путин в субботу заявил, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе. С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

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    28 июля 2023, 23:16
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Контр-адмирал Гуринов сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с российским Су-34 в Сирии

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Brian Ferguson/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    У населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов сообщил, что столкновения удалось избежать благодаря мерам, предпринятым российскими летчиками, которые продемонстрировали высокий профессионализм, передает ТАСС.

    Также Гуринов рассказал, что накануне у населенного пункта Эль-Анкави в провинции Хама российский БПЛА «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления, «была осуществлена попытка подмены его навигационного поля». Операторы смогли успешно вернуть его на базу. Гуринов подчеркнул «особую обеспокоенность» в связи с провокационными и агрессивными действиями в отношении российских беспилотников.

    Кроме того, он сообщил, что в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, истребители коалиции F-16 и Typhoon, а также самолеты-разведчики MC-12W нарушили воздушное пространство Сирии. Беспилотники коалиции за день нарушили безопасность полетов 12 раз.

    Напомним, Гуринов указывал, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    28 июля 2023, 05:56
    Посол Антонов указал на раздражение США из-за саммита Россия – Африка

    Посол Антонов сообщил о серьезном раздражении в Вашингтоне из-за саммита Россия – Африка в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге проходит успешно, что вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    По словам Антонова, США пытались добиться того, чтобы «как можно меньше африканцев приехало» на саммит. Он заявил, что Вашингтон хочет принизить саммит в Санкт-Петербурге. Посол сообщил, что в Вашингтоне внимательно следят «и ожидают, какие будут итоги, что произойдет, получится ли у России сделать решительный рывок в развитии отношений» с Африкой, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Антонов рассказал о беседах с коллегами из африканского дипломатического корпуса. Представители стран Африки позитивно оценивают встречу в Санкт-Петербурге, отмечая, что глава российского государства Владимир Путин поддерживает «постоянный контакт с гостями». Африканские дипломаты оценили «бережное, уважительное отношение к гостям», а также стремление России «дружить не против кого-то, а ради процветания и дружбы».

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

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    29 июля 2023, 05:27
    Экс-советник главы Пентагона оценил состояние ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о развале вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор заявил, что «ВСУ начинают таять». Он пояснил, что любая армия, участвуя в боях, рано или поздно «достигает критической отметки своих возможностей», после чего «рушится под давлением», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Redacted.

    «Все украинские больницы заполнены», – сказал он. По его мнению, ВСУ – «неплохие люди и солдаты», которые «сделали все возможное», но «сотни тысяч погибших и раненых – это уже слишком».

    Напомним, Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте.

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    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

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    28 июля 2023, 00:49
    Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».

    Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.

    Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.

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    30 июля 2023, 07:31
    Трамп назвал причину для дружбы с Россией

    Трамп: С Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский

    Трамп назвал причину для дружбы с Россией
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что его заявления о том, что он «ладил» с президентом России Владимиром Путиным, встречают негативную реакцию со стороны «фейковых СМИ». «Нет, ладить – это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» – передает РИА «Новости» слова 45-го президента США.

    Отметим, по данным исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировым лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона этот показатель составляет 1770 единиц (в прошлом году было 1744). У России, по данным SIPRI, развернуто 1674 единиц (1588 по данным за 2022 год). В общей сложности, Россия и США обладают 90% ядерного оружия в мире.

    Выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, Трамп сказал, что США из-за ситуации на Украине оказались в «очень глупой и опасной позиции».

    По его словам, Европа выделила Украине помощь на 25 млрд долларов, тогда как США потратили на эти цели порядка 200 млрд долларов. «Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?» – повторил несколько раз экс-президент США.

    В понедельник Трамп, сравнивая американскую и европейскую помощь Украине, приводил несколько иные цифры: США, по его словам, потратили 150 млрд долларов, а Европа – 20 млрд. Тогда же бывший американский лидер потребовал от ЕС выделить Киеву еще 100 млрд долларов.

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    28 июля 2023, 14:48
    В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США

    Эксперты назвали дружественным решением Бразилии о невыдаче россиянина по запросу США

    В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США
    @ Kyle Mazza/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Бразилия хоть и поддерживает отношения с США, но воспринимает Россию как своего идеологического союзника в части противодействия американскому влиянию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи-американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее Бразилия отказалась выдать США осужденного россиянина Сергея Черкасова.

    «Президент Бразилии Лула да Силва – представитель левых сил, таких политиков Соединенные Штаты обычно не приветствовали. Да, в последнее время страны пытались имитировать теплые отношения друг с другом, и американский президент Джо Байден даже поздравил Силву с избранием», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Связано это было с тем, что предыдущий бразильский президент Жаир Болсонару стал местным Дональдом Трампом. Американцам это не нравилось, поэтому они закрывали глаза на противоречия в отношениях с президентом от левой партии», – отметил он.

    «Но в Бразилии прекрасно знают, что США относятся к латиноамериканским странам по принципу «вы нам должны» и не отвечают взаимностью в двусторонних отношениях. Поэтому бразильцы не горят желанием строить крепкую дружбу с США», – добавил эксперт.

    «А вот Россию Силва воспринимает как идеологического союзника из-за нашей позиции по противодействию американскому влиянию в мире. Таким решением бразильская сторона работает на перспективу развития отношений с Москвой, и это можно расценивать как дружественный шаг. С другой стороны, данное решение глобально не изменит бразильско-американские отношения», – полагает собеседник.

    «Отношения России и Бразилии находятся на довольно высоком уровне. Исходя из этого, Бразилиа принимает решения с учетом мнения Москвы. Кроме того, президент страны занимает довольно адекватную позицию по конфликту на Украине, требуя от западных стран перестать накачивать ВСУ оружием», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Эта латиноамериканская страна продолжает активно закупать у нас самые разные товары, включая зерно, удобрения и энергоносители. А также поддерживает меры по дедоллоризации мировой экономики, переходя на расчеты в других валютах. Поэтому нет ничего удивительного в их решении о невыдаче россиянина Соединенным Штатам», – отметил он.

    «Я допускаю, что подоплекой этого решения могло быть и то, что американцы не выдают бразильцам сторонников Болсонару. Вполне вероятно, что США могли даже предоставить кому-то из них убежище. Все это говорит о наличии довольно большого количества противоречий в отношениях между Штатами и Бразилией», – рассуждает политолог.

    «При этом Силва пытается лавировать между разными центрами силы – США, Россией, Китаем. Я не думаю, что стоит ожидать какого-то масштабного разрыва отношений с Вашингтоном. Но в этой ситуации, как и во многих других, Бразилия проводит независимую от Соединенных Штатов политику, и это не может не радовать», – заключил Дудаков.

    Ранее министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов. В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару.

    Напомним, США рассматривали возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в России американцев. В частности, речь могла идти о Сергее Черкасове, отбывающем в Бразилии срок по обвинению в подделке документов в Бразилии.

    Как отмечает ТАСС, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде под именем Виктор Мюллер Феррейра. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.

    В свою очередь российские следственные органы также предъявили ему обвинение в торговле наркотиками и запросили экстрадицию. Согласно решению Верховного федерального суда латиноамериканской страны, Черкасов может быть экстрадирован в Россию только по окончании следственных действий в Бразилии.

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    28 июля 2023, 01:55
    Посол Антонов заявил, что отношений России и США «практически нет»

    Посол Антонов заявил о серьезном уроне «останкам» отношений России и США из-за передачи кассетных боеприпасов Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    От российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что отношений между двумя странами «практически сегодня уже нет». Ситуация с кассетными боеприпасами «наносит серьезный удар» по «останкам или обломкам» этих отношений. Москва намерена учитывать данный антироссийский шаг, передает ТАСС  со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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