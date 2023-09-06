Захарова предрекла выращивание на Украине «уранового зерна»

Спикер МИД Захарова: Стараниями коллективного Запада на Украине будут выращивать «урановое» зерно

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, об этом моменте все молчат, включая международное сообщество, однако весь Запад, неправительственные организации и западные экологи не могут не понимать, какую опасность в себе таит такое оружие, передает радио Sputnik.

«Это уже не, как сказала г-жа (глава МИД Германии Анналена) Бербок, «кокаиновое» зерно – это урановое зерно. Или у них есть иные способы взращивания злаковых – без почвы?» – отметила дипломат.

Также Захарова указала, что, то, чем начинены припасы окажется в злаках, в этом зерне и плодах любых растений.

«Или они не проходили ни биологию, ни ботанику, ни физику, ни химию?» – отмечает она.

Касательно слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не пойдет на уступки ради зерновой сделки, Захарова отметила, что если бы Запад и Киев действительно были озабочены проблемой доставки продовольствия в беднейшие страны, то они бы сделали все, чтобы это реализовать.

«Нужно разблокировать счета, прекратить тормозить продвижение российского продовольствия в портах мира. Либо раз и навсегда сказать, что это их политика. Политика ненависти к нашей стране», – добавила она.

В заключение дипломат заметила, что для того, чтобы нам всем реализовать то, о чем заявил Запад, нужно прекратить заниматься искусственным препятствованием доставки продовольствия.

Ранее сообщалось, что вскоре США объявят о пакете военной помощи Украине, в который впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном. Ранее Лондон уже передал Украине снаряды для танков Challenger 2, среди которых есть и боеприпасы с обедненным ураном.