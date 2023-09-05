Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
В Роттердаме ночью прогремели два взрыва
Два взрыва были слышны ночью в Роттердаме, два жилых здания получили серьезные повреждения, сообщили в голландской полиции.
По данным полиции, первый взрыв прогремел около 1.00 в одном из домов, где проживает 29-летний мужчина, разыскиваемый в Марокко в связи с возможной причастностью к конфликту с применением холодного оружия, передает ТАСС.
В прошлом августе в том же доме также прогремел взрыв, тогда никто не пострадал.
Второй взрыв прогремел около 4.00 в другом районе города. Взрывной волной были выбиты стекла в доме. Сейчас проводится расследование.
Также полиция сообщила, что неизвестные открыли ночью стрельбу по окнам дома, где проживает семья.