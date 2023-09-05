Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Стало известно о скорых переговорах по газовому хабу в Турции
Источник: Переговоры по газовому хабу в Турции могут пройти в ближайшее время
Переговоры по учреждению совместной рабочей группы, которая должна будет заняться реализацией дорожной карты проекта создания газового хаба в Турции, могут пройти в ближайшее время, сообщил дипломатический источник.
Как сообщил источник ТАСС, переговоры могут состояться уже в ближайшее время. Он добавил: дорожной картой проекта предусмотрено согласование административных и правовых вопросов функционирования электронной площадки, механизмов организации торговли, возможного участия в ней представителей третьих стран и технические моменты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, необходимо также согласовать правовые вопросы его функционирования, схем торгов и передачи.