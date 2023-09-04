Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Генерал Кулаков назначен командующим миротворцами в Нагорном Карабахе
Командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков, сообщило Министерство обороны России.
Командование Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на Кулакова с 3 сентября 2023 года. Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на этой территории, следует из сообщения на сайте Минобороны.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа.
Дипломатический источник в МИД России заявил, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ по тону неприемлемы, в Москве крайне недовольны.