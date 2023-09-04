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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    37 комментариев
    4 сентября 2023, 21:28

    Румынская газовая компания получила в управление ГТС Молдавии

    Румынская газовая компания получила в управление ГТС Молдавии
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Молдавия передала свою газотранспортную систему в управление румынской компании Vestmoldtransgaz (ранее принадлежавшее молдавскому правительству ГП «Вестмолдтрансгаз») сроком на пять лет.

    Как указала пресс-служба министерства энергетики Молдавии, соответствующий договор аренды подписан с Moldovatransgaz, дочерней компанией «Молдовагаза», передает «Интерфакс». По условиям контракта Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на техническое обслуживание.

    Процесс передачи обусловлен обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС, предполагающего разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке.

    В июне 2023 года «Молдовагаз» сообщил, что не успевает в сроки завершить процесс сертификации и отделения «Молдоватрансгаза» от головной компании. В июле правительство страны одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании.

    Vestmoldtransgaz управляет газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев между Румынией и Молдавией. Предприятие создано в 2014 году, продано Eurotransgaz (дочерняя структура румынской госкомпании Transgaz) в 2018 году.

    4 сентября 2023, 12:08
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»

    Эксперт Бартош: Су-34 позволит наносить больше ударов гиперзвуковым «Кинжалом» по ВСУ

    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    МиГ-31К – это достаточно редкая машина, что ограничивает возможности ее применения в качестве носителя «Кинжалов». А Су-34 более распространены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого основным носителем этого типа оружия был МиГ-31К.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование Миг-31К для запуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Более того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – отмечает собеседник.

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО», – резюмировал Бартош.

    Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого момента носителями этого типа оружия были специально оборудованные для этой задачи перехватчики МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

    Отметим, что ранее первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков отмечал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» сейчас выпускается серийно и в необходимых Минобороны России объемах.

    По словам Артякова, пропагандистские заявления Украины насчет якобы перехвата «Кинжалов» не выдерживают никакой критики и являются одним из элементов пропагандистской работы со стороны противника.

    По официальным данным Минобороны РФ, в мае «Кинжал» смог полностью уничтожить РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб западному зенитному комплексу.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    Коментарии (26)
    4 сентября 2023, 03:59
    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    ТАСС: Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник в военном ведомстве.

    Источник ТАСС сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, представлен к государственным наградам.

    Носителем ракет «Кинжал» является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также под эти комплексы оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

    Официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. В середине мая во время массированного удара по Киеву российская сторона применила ракеты «Кинжал» и «Калибр».

    Коментарии (25)
    4 сентября 2023, 06:25
    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ

    Минобороны: Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ

    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ
    @ Anatolii Sirykukrinform/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские самолеты морской авиации в ночь на понедельник, 4 сентября, уничтожили четыре быстроходных военных катера американского производства, на борту которых находились украинские десантники, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера Willard Sea Force следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья и были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.

    Ранее в понедельник российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 16:23
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое правительство избавилось от предназначавшихся для «Северного потока – 2» труб, заявила представитель министерства экономики страны.

    Трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом СПГ у острова Рюген и населенным пунктом Лубмин, проданы, сказала представитель ведомства, передает РИА «Новости».

    Согласно данным немецкой прессы, после строительства «Северного потока – 2» на складах хранилось около 3 тыс. труб, их планировалось использовать на газопроводе OAL от Рюгена до Лубмина. В мае правительство Германии купило эти трубы у обанкротившегося оператора Nord Stream 2 AG за 70 млн евро.

    Ранее премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявлял, что ФРГ следует отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (10)
    4 сентября 2023, 14:43
    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

    Диписточник: В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России

    В Москве недовольны заявлениями премьера Армении о России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ по тону неприемлемы, в Москве крайне недовольны, сообщил дипломатический источник.

    По его информации, в Москве крайне недовольны заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica, российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки, передает ТАСС.

    Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

    «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник.

    По информации издания, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

    Ранее Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией». Также он заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.

    Напомним, Пашинян считает, что в результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа. Пашинян подчеркивал, что в отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что членство республики в ОДКБ создает для Еревана «определенные проблемы».

    Коментарии (65)
    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 14:47
    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном

    Пленные рассказали, как ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном

    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном, рассказали пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ.

    По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, у него и его сослуживцев не было нужной подготовки и оружия. На острове под Херсоном они провели три дня. «Нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды», – рассказал Ярошенко, передает РИА «Новости».

    Другой пленный Сергей Маштега рассказал, что командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами. Все знали, что там нереально выжить, … (но нам) сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете», – сказал Маштега.

    Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, украинские военнослужащие решили самовольно покинуть остров, но их заметил дрон украинской аэроразведки, после чего по ним открыли «дружественный» огонь. «Был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й (раненый). Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время «квадрик» нас искал, рисовал и закидывал всякими возможными взрывчатками», – рассказал Маштега.

    Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.

    Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что украинская армия за три месяца контрнаступления не смогла достичь каких-либо значимых успехов на Запорожском направлении.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2023, 08:25
    Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию

    Александр Говор: В рамках сделки была предусмотрена опция возвращения бизнеса компании

    Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию
    @ Raimund Kutter/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская McDonald’s при продаже российского бизнеса рассчитывала вернуться в страну, «если обстоятельства изменятся», сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка» Александр Говор.

    По его словам, McDonald’s не скрывал, что рассчитывает вернуться, если изменятся обстоятельства, поэтому хотел быть уверенным, что бизнес не развалится, передает ТАСС.

    Предприниматель также сообщил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. По словам Говора, также предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s. Он добавил также, что есть договоренность, что именно он станет первым претендентом на мастер-франчайзи.

    При этом Говор сомневается, что McDonald’s вернется в Россию в прежнем формате. «Едва ли корпорация продолжит управлять ресторанами в случае возвращения. В большинстве стран предприятия работают по франшизе. Россия была исключением», – пояснил Говор.

    Ранее Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети.

    Напомним, компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 08:59
    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым

    Парламентарий Гемпель заявил о последствиях для «ОПГ Зеленского» в случае попытки уничтожить Крым

    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
    @ Marcus Golejewski/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение в Крым закончатся капитуляцией, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, «шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским» уничтожила Украину во всех сферах, однако им не удастся уничтожить Крым и не получится никого запугать, передает РИА «Новости».

    Также Гемпель отметил, что в случае попытки Киева все же совершить нападение на Крым, Зеленского будет ждать разгром и капитуляция.

    «На нас не нужно давить, это опасно и для противника смерти подобно», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее в США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя.

    Коментарии (26)
    3 сентября 2023, 22:22
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    @ Gustavo Valiente/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова.

    Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что украинское военное ведомство, по его мнению, «нуждается в новых подходах». Он заявил, что минобороны Украины следует изменить форматы взаимодействия с военными и обществом.

    «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», – сообщил он, отметив, что Верховная рада Украины «хорошо знает этого человека». Зеленский добавил, что ожидает от украинского парламента поддержки этой кандидатуры, передает ТАСС.

    О скором увольнении Резникова с поста министра обороны Украины сообщалось в конце августа.

    Сам Резников заявлял, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для ВСУ.

    Коментарии (28)
    4 сентября 2023, 10:15
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»,Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка вместо телеведущего Ивана Урганта, который пока так и не вернулся в эфир федерального телевидения, станет рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, сообщил представитель банка.

    Как сообщили РБК в банке, Баста давно сотрудничает с кредитной организацией как клиент и предприниматель. Сам исполнитель сообщил РИА «Новости», что ему импонирует подход Альфа-банка к людям и креативные проекты организации.

    С 2020 года амбассадором Альфа-банка был телеведущий Иван Ургант. В банке уточнили, что продолжают сотрудничать с ним в творческих проектах.

    В марте 2022 года СМИ сообщили, что Ургант покинул Россию, однако сам телеведущий сообщил, что уехал на время и скоро вернется, в том числе на Первый канал.

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 19:15
    Опубликовано свежее фото генерала Суровикина
    Опубликовано свежее фото генерала Суровикина
    @ t.me/bloodysx

    Tекст: Валентина Григоренко

    В сети появилась фотография генерала армии Сергея Суровикина в темных очках с супругой Анной.

    Соответствующий снимок опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, и подписала, что генерал Сергей Суровикин вышел, жив, здоров, дома, с семьей, в Москве, передает Lenta.Ru.

    На кадре видно идущего вдоль зеленого ограждения Суровикина в кепке, рубашке, джинсах и черных очках под руку со своей супругой.

    Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине». До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».

    Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2023, 12:09
    «Калашников» объявил об удвоении производства «Вихрей» и «Китоловов»

    «Калашников»: Производство управляемых ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов» увеличат более чем вдвое

    «Калашников» объявил об удвоении производства «Вихрей» и «Китоловов»
    @ Кирилл Нортон/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза, сообщили в концерне «Калашников».

    Как сообщили в концерне «Калашников», новые объекты по производству ЗУР 9М33 «Вихрь-1» и «Китолов-2М» возводятся на свободных площадях концерна, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза, передает ТАСС.

    Ранее Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

    Коментарии (5)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (17)
    4 сентября 2023, 14:29
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

    Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов, сообщил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

    Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Коментарии (8)
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    Украина собирает против России свои последние силы

    Киевский режим фактически признал гигантские потери, которые несут ВСУ в ходе военного конфликта с Россией. Стремительно расширяются украинские кладбища, но главное – Украина предпринимает отчаянные меры для пополнения своей армии живой силой. И для Зеленского лично, и для Украины в целом это не несет ничего хорошего. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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