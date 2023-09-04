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Румынская газовая компания получила в управление ГТС Молдавии
Молдавия передала свою газотранспортную систему в управление румынской компании Vestmoldtransgaz (ранее принадлежавшее молдавскому правительству ГП «Вестмолдтрансгаз») сроком на пять лет.
Как указала пресс-служба министерства энергетики Молдавии, соответствующий договор аренды подписан с Moldovatransgaz, дочерней компанией «Молдовагаза», передает «Интерфакс». По условиям контракта Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на техническое обслуживание.
Процесс передачи обусловлен обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС, предполагающего разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке.
В июне 2023 года «Молдовагаз» сообщил, что не успевает в сроки завершить процесс сертификации и отделения «Молдоватрансгаза» от головной компании. В июле правительство страны одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании.
Vestmoldtransgaz управляет газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев между Румынией и Молдавией. Предприятие создано в 2014 году, продано Eurotransgaz (дочерняя структура румынской госкомпании Transgaz) в 2018 году.