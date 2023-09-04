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    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

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    4 сентября 2023, 21:02

    Магазин бренда Putin Team открылся в аэропорту Шереметьево

    Отечественное производство

    Открытие крупнейшего в розничной сети магазина российского бренда одежды Putin Team Russia состоялось в Международном аэропорту Шереметьево.

    Флагманский российский проект представит новую коллекцию одежды и аксессуаров «Осень/зима 2023», а осенью Putin Team появится в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга.

    Создатель Putin Team Russia, предприниматель Дмитрий Шишкин отметил, что розничная сеть бренда уже насчитывает 20 фирменных торговых точек во всех крупных аэропортах. По его словам, огромная аудитория активно поддерживает идеи проекта: патриотизм, уверенная личная позиция, здоровый образ жизни и деятельный вклад в развитие России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    До конца 2024 года будет открыто порядка 30 новых магазинов. Общее число составит 50 розничных точек продаж. На 2024 год запланировано открытие магазинов также в Китае, Индии, ОАЭ, странах СНГ. В ближайшее время проект PTR запустит  в работу точку продаж в SVO Терминал С, который обслуживает международные рейсы.

    4 сентября 2023, 21:02
    Магазин бренда Putin Team открылся в аэропорту Шереметьево

    Открытие крупнейшего в розничной сети магазина российского бренда одежды Putin Team Russia состоялось в Международном аэропорту Шереметьево.

    Флагманский российский проект представит новую коллекцию одежды и аксессуаров «Осень/зима 2023», а осенью Putin Team появится в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга. Создатель Putin Team Russia, предприниматель Дмитрий Шишкин отметил, что розничная сеть бренда уже насчитывает 20 фирменных торговых точек во всех крупных аэропортах. По его словам, огромная аудитория активно поддерживает идеи проекта: патриотизм, уверенная личная позиция, здоровый образ жизни и деятельный вклад в развитие России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. До конца 2024 года будет открыто порядка 30 новых магазинов. Общее число составит 50 розничных точек продаж. На 2024 год запланировано открытие магазинов также в Китае, Индии, ОАЭ, странах СНГ. В ближайшее время проект PTR запустит  в работу точку продаж в SVO Терминал С, который обслуживает международные рейсы.
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    4 сентября 2023, 14:12
    Автозавод «Москвич» запустил серийное производство новой модели

    Мэр Москвы Собянин открыл серийную сборку новой модели «Москвич 6»

    Автозавод «Москвич» запустил серийное производство новой модели
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин на автозаводе «Москвич» открыли серийную сборку седана «Москвич 6».

    Собянин отметил, что за год на автозаводе уже произвели 26 тыс. машин: изменилась логистика, комплектация, пришли новые технологии, преодолели  санкционное давление и конкуренцию, передает ТАСС. По словам мэра, помог встать на ноги  коллектив предприятия, команда  управленцев и «Камаз», который «вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне». Он также добавил, что дальше необходимо увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию, создать собственную платформу уже полностью российской машины. Ранее автозавод «Москвич» заявил о выпуске новых моделей «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году.
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    23 августа 2023, 18:07
    Названы сроки пополнения авиакомпаний российскими самолетами

    Российские авиакомпании решили к 2030 году на 80% обновить отечественными самолетами

    Tекст: Вера Басилая

    Доля самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний Российской Федерации к 2030 году составит 81,3%, сообщили в Минпромторге.

    Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, к 2025 году доля российских самолетов составит чуть более 53%, а к 2028 году увеличится до 66,8%, передает ТАСС. Планируется, что российские авиакомпании получат магистральные самолеты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-9, а также региональные Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, «Ладога» и «Байкал». Кроме того, по прогнозам, к 2030 году пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составит 104,5 млн пассажиров в год, на международных – 11,6 млн человек. Ранее сообщалось, что первый полет импортозамещенного пассажирского самолета SJ-100 в рамках испытаний запланирован на сентябрь 2023 года.
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    17 августа 2023, 14:12
    Мишустин призвал молодежь работать на отечественных промышленных предприятиях

    Tекст: Вера Басилая

    Молодежь следует прийти на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектировать двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава кабмина по время рабочей поездки в Самару посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении. Мишустин обратился к молодежи с призывом идти работать на промышленные предприятия, которые в России развиваются, передает ТАСС. По его словам, у молодежи должно все получиться: можно проектировать двигатели, ракеты, самолеты, автомобили. Мишустин отметил, что на «Кузнецове» в цехах много молодежи,  в течение четырех лет 40% сотрудников обновилось, в основном молодые люди, что «не может не радовать». Также в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре Мишустин отметил, что Россия полностью обладает собственными компетенциями в сфере газотурбинного двигателестроения, что является большим завоеванием. «Всего, наверное, можно насчитать пять стран, которые обладают компетенциями, сами могут производить  такого класса установки», – отметил глава правительства. Мишустин подчеркнул, что необходимо повышать спрос на российскую продукцию, вкладываться в новые научно-исследовательские и конструкторские разработки, чтобы заказчики приходили за решением в Россию. К решению этого вопроса, по словам премьера, необходимо подойти в том числе путем квотирования, возможности получения льгот, гарантированной помощи и поддержки от государства, нужно на 100% стимулировать использование отечественных высокотехнологичных решений. Он отметил, что поручит Минпромторгу и Минэнерго проработать этот вопрос. Мишустин назвал ПАО «ОДК-Кузнецов» легендарным предприятием, поблагодарил коллектив за сохранение компетенции и пожелал удачи. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре и пообещал распорядиться, чтобы на предприятии купили новые промышленные кондиционеры.
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    17 августа 2023, 09:48
    Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Подмосковье

    Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Волоколамске

    Tекст: Вера Басилая

    В Волоколамске появится предприятие, импортозамещающее производство мяса, ежегодно комплекс будет выпускать до 30 тыс. тонн продукции.

    По словам зампредседателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, ООО «Раздолинка» получила льготный участок по программе «Земля за 1 рубль» и собирается открыть на новом предприятии около 120 рабочих мест, передает телеканал «360». В проект будет вложено около 150 млн рублей, его планируют запустить в 2026 году, оно будет производить до 30 тыс. тонн мяса и полуфабрикатов, частично заменив импорт в этом секторе. Ранее завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению.
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    3 августа 2023, 14:12
    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах

    «Москвич» решил открыть автодилерские центры в 16 городах России

    Tекст: Вера Басилая

    Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России, в ближайшее время начнется подготовка площадок, заявили в компании.

    Отмечается, что новые автосалоны откроются в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске и Ярославле, передает ТАСС. Между тем глава АвтоВАЗа Максим Соколов на встрече президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности сообщил об увеличении выпуска автомобилей на 70% в первом полугодии. Планируется, что в этом году всего будет произведено 400 тыс. автомобилей. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях. До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.
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    26 июня 2023, 12:59
    Назван востребованный за рубежом отечественный продукт

    Спрос на российский шоколад увеличился в Китае и государствах Таможенного союза

    Tекст: Вера Басилая

    Шоколад отечественного производства может в скором времени выйти на рынки Египта и Судана, 57% экспорта сладкой продукции приходится на Китай и государства Таможенного союза, сообщила гендиректор «Координационного экспертного совета» Оксана Волошина.

    По ее словам, шоколад в Китай ранее поставлялся из Бельгии, но с 2021 года наблюдается увеличение спроса именно на российский шоколад. Основными потребителями кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Саудовская Аравия, пишет «Вечерняя Москва». Также увеличились поставки сладостей из России в Молдавию, Нидерланды, Катар, Йемен, Австралию и Тайвань. Волошина отметила, что по итогам 2021 года Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада в мире. За последние несколько лет в России появилось не менее 12 новых независимых марок, которые уделяют большое внимание качеству продукта, заявила Волошина. По ее словам, санкции создали сложности с поставкой какао-бобов, а также вывозом продукции, приходится искать обходные пути доставки сырья. Она отметила, что большая часть экспортеров ароматического какао не вводят санкции против России. Ранее московские пекари рассказали, как справляются с западными санкциями.
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    1 июня 2023, 13:19
    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

    Tекст: Вера Басилая

    Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»

    Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости». По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято. Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.
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    1 июня 2023, 11:52
    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении

    Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга.

    Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении  обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО.
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    15 мая 2023, 13:51
    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России

    «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар

    Tекст: Вера Басилая

    На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

    По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.
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