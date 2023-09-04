Магазин бренда Putin Team открылся в аэропорту Шереметьево

Флагманский российский проект представит новую коллекцию одежды и аксессуаров «Осень/зима 2023», а осенью Putin Team появится в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга.

Создатель Putin Team Russia, предприниматель Дмитрий Шишкин отметил, что розничная сеть бренда уже насчитывает 20 фирменных торговых точек во всех крупных аэропортах. По его словам, огромная аудитория активно поддерживает идеи проекта: патриотизм, уверенная личная позиция, здоровый образ жизни и деятельный вклад в развитие России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

До конца 2024 года будет открыто порядка 30 новых магазинов. Общее число составит 50 розничных точек продаж. На 2024 год запланировано открытие магазинов также в Китае, Индии, ОАЭ, странах СНГ. В ближайшее время проект PTR запустит в работу точку продаж в SVO Терминал С, который обслуживает международные рейсы.