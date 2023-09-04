  • Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина собирает против России свои последние силы
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    В Черном море уничтожены четыре катера с десантом ВСУ
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Отставку Резникова связали с провалом контрнаступления ВСУ
    В Китае предсказали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    Из-за инцидента с ветераном СВО в Ростовской области завели дело
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    30 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    20 комментариев
    4 сентября 2023, 10:36

    Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке

    Министр обороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

    Tекст: Алина Власенко

    Глава министерства обороны Украины Алексей Резников направил в Верховную раду заявление о своей отставке.

    На своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в экстремистской) Резников опубликовал фото соответствующего заявления.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

    Коментарии (38)
    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (30)
    4 сентября 2023, 06:25
    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ

    Минобороны: Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ

    В Черном море уничтожены четыре катера производства США с десантом ВСУ
    @ Anatolii Sirykukrinform/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские самолеты морской авиации в ночь на понедельник, 4 сентября, уничтожили четыре быстроходных военных катера американского производства, на борту которых находились украинские десантники, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера Willard Sea Force следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья и были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.

    Ранее в понедельник российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

    Коментарии (26)
    4 сентября 2023, 03:59
    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    ТАСС: Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник в военном ведомстве.

    Источник ТАСС сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, представлен к государственным наградам.

    Носителем ракет «Кинжал» является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также под эти комплексы оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

    Официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. В середине мая во время массированного удара по Киеву российская сторона применила ракеты «Кинжал» и «Калибр».

    Коментарии (14)
    3 сентября 2023, 13:05
    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частную территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решив перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

    Коментарии (43)
    3 сентября 2023, 22:22
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    Зеленский уволил Резникова с поста министра обороны Украины
    @ Gustavo Valiente/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова.

    Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что украинское военное ведомство, по его мнению, «нуждается в новых подходах». Он заявил, что минобороны Украины следует изменить форматы взаимодействия с военными и обществом.

    «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», – сообщил он, отметив, что Верховная рада Украины «хорошо знает этого человека». Зеленский добавил, что ожидает от украинского парламента поддержки этой кандидатуры, передает ТАСС.

    О скором увольнении Резникова с поста министра обороны Украины сообщалось в конце августа.

    Сам Резников заявлял, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для ВСУ.

    Коментарии (28)
    3 сентября 2023, 17:59
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ

    «Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин

    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.

    Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

    Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

    Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.

    Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (27)
    4 сентября 2023, 08:59
    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым

    Парламентарий Гемпель заявил о последствиях для «ОПГ Зеленского» в случае попытки уничтожить Крым

    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
    @ Marcus Golejewski/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение в Крым закончатся капитуляцией, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, «шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским» уничтожила Украину во всех сферах, однако им не удастся уничтожить Крым и не получится никого запугать, передает РИА «Новости».

    Также Гемпель отметил, что в случае попытки Киева все же совершить нападение на Крым, Зеленского будет ждать разгром и капитуляция.

    «На нас не нужно давить, это опасно и для противника смерти подобно», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее в США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (14)
    3 сентября 2023, 17:10
    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО

    Kyiv Independent: ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий

    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий на Украине, сообщило украинское издание Kyiv Independent по итогам общения с военными ВСУ на Харьковском направлении.

    По словам одного из украинских военных, в реальности «все не так, как вы слышите на ежедневных брифингах и читаете в новостях» – российские войска в этом районе превосходят украинские в опыте, экипировке и вооружении, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пехотинцы расположенной на этом участке фронта бригады в течение трех недель проходили в Германии подготовку по стандартам НАТО, однако не скрывают свое недовольство западными тренингами, и уверены, что офицеры НАТО не понимают реальности на местах.

    По словам другого украинского военного, пехотинец НАТО знает, что его поддерживают, и может продвигаться вперед с высокой уверенностью в том, что его не убьют и не покалечат. Он пояснил, что в НАТО предусматриваются массированные подготовительные авиаудары, артиллерийские заграждения, разминирование перед вступлением в бой пехоты. На Украине же, пожаловался он, существует и нехватка снарядов, и проблемы с ВВС, то есть пехотинцам для атак не хватает прикрытия.

    Еще один из военных сказал изданию, что стиль боя в украинской сельской местности сочетает в себе позиционный бой Первой мировой войны с технологиями и тактикой нынешнего века, однако это «находится за пределами рулевой рубки НАТО».

    Кроме того, он отметил, что переводчики часто не имеют военного образования и не могут передавать точные команды или ответы между инструкторами и стажерами. По мнению украинского военного, некоторым из инструкторов было бы полезно посетить Украину, чтобы понять, как все происходит в реальности.

    В пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».

    Коментарии (13)
    3 сентября 2023, 19:32
    На Украине заявили об истерике Зеленского из-за нехватки «живой силы»

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о панике у Зеленского из-за огромных потерь в ВСУ и нехватки «живой силы»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Зеленского истерика, потому что в ВСУ огромные потери и на Украине нет «живой силы». По словам эксперта, сейчас украинские военные пытаются силой заставить людей служить в армии, такие методы приводят к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», – резюмировал Соскин.

    Ранее на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (5)
    3 сентября 2023, 20:56
    В Минобороны рассказали о ходе боев на южнодонецком направлении

    Минобороны: ВС России на южнодонецком направлении уничтожили ангар с тяжелой техникой ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили ангар с тяжелой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самоходного миномета «Тюльпан», сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной расчетом самоходного миномета «Тюльпан» ВС России уничтожен ангар с тяжелой техникой ВСУ, в котором уничтожены четыре танка и три БМП. Чехов также сообщил, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики.

    Также, по словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток», на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации 23 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Темировка и Березовое Запорожской области, уничтожена автомобильная техника и живая сила, также уничтожены пикапы с боевиками в районах Константиновки и северо-восточнее Никольского.

    В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Золотой Нивы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 и самоходка «Акация», в районе Шахтерского – самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», западнее Нескучного – буксируемая гаубица Д-30, а севернее Никольского и севернее Владимировки – минометные расчеты.

    Накануне российская авиация нанесла удары по ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 05:44
    Украинский пленный рассказал о страхе ходить в форме по Киеву

    Пленный: Украинским военным в Киеве стыдно и опасно появляться в форме на улице

    Украинский пленный рассказал о страхе ходить в форме по Киеву
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Солдатам ВСУ стыдно и опасно ходить по улицам Киева в военной форме, поскольку жители украинской столицы могут принять их за сотрудников военкомата, раздающих повестки, рассказал пленный украинский военный.

    Он рассказал, что был в Киеве примерно полтора месяца назад. По его словам, украинские военные «ходят только в гражданке (гражданской одежде)», в том числе в военкомат, передает РИА «Новости».

    «Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел. Подумают, что повестку несу», – сказал пленный, отметив, что «шансы получить есть».

    Он признался также, что носить форму в столице стыдно из-за людей, которые работают в военкоматах и «отмазывают» от службы.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин.

    Коментарии (3)
    4 сентября 2023, 04:45
    В США предупредили о рисках для ВСУ из-за «тумана неизвестности»

    NI: Кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за тумана неизвестности

    В США предупредили о рисках для ВСУ из-за «тумана неизвестности»
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины рискуют, применяя поставленные западными странами кассетные боеприпасы, пишут американские СМИ.

    Обозреватель Саадаин Гардези в статье для National Interest отмечает, что кассетные бомбы уже поступили в целый ряд артиллерийских подразделений ВСУ. По его словам, есть риск несанкционированного или случайного применения данного вида боеприпасов в так называемом тумане неизвестности (или «тумане войны»), то есть в условиях, когда нет достоверной информации о ситуации на поле боя, передает РИА «Новости».

    Боеприпасы кассетного типа, продолжил автор публикации, являются крайне ненадежными, поскольку имеют большую долю отказа или брака. В совокупности с широким разбросом, говорится в статье, этот вид вооружений представляет угрозу для местных жителей на протяжении долгих лет.

    Американские СМИ писали ранее об опасной импровизации ВСУ с полученными от США кассетными боеприпасами: украинские военные распиливают их болгаркой, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов.

    Коментарии (2)
    Главное
    Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    Зеленского предупредили о последствиях попыток вторжения в Крым
    В Белоруссии заявили о желании Польши вторгнуться в Литву
    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
    В Словакии признали, что в украинской армии есть настоящие фашисты
    Альфа-банк нашел замену Ивану Урганту
    Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию

    Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам

    Индия обещает резко сократить закупку российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной. Терять столь крупного покупателя, да еще и в условиях санкций, России было бы невыгодно. Однако эксперты уверены в том, что оснований для переживаний нет. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену

    Один из самых одиозных олигархов Украины – Игорь Коломойский – задержан на два месяца. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Примечательно, что в России бизнесмен также заочно арестован, а в США против него ведется сразу несколько уголовных дел. Почему ключевой спонсор президентской кампании Владимира Зеленского оказался за решеткой и какие выводы из этого могут сделать другие олигархи? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия защищает Крымский мост от украинских атак

    Украина вновь попыталась атаковать Крымский мост с помощью морских беспилотников – и вновь безуспешно. «Выводы сделаны – и катера были уничтожены, как и ранее места их производства в районе Одессы», – говорят военные эксперты по этому поводу. Как в итоге устроена защита Крымского моста от таких нападений? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина собирает против России свои последние силы

    Киевский режим фактически признал гигантские потери, которые несут ВСУ в ходе военного конфликта с Россией. Стремительно расширяются украинские кладбища, но главное – Украина предпринимает отчаянные меры для пополнения своей армии живой силой. И для Зеленского лично, и для Украины в целом это не несет ничего хорошего. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............