Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Столтенберг выразил уверенность в поддержке Украины Польшей и Словакией
Генсек НАТО Столтенберг: Польша и Словакия будут поддерживать Украину вопреки разногласиям
Польша и Словакия продолжат поддерживать Украину, несмотря на существующие проблемы между странами, они найдут способ решить разногласия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.
По его словам, Украина и Польша решат возникшие проблемы, которые мешают военной поддержке Киева, передает РИА «Новости».
Кроме того, генсек НАТО отметил, что в случае победы на парламентских выборах в Словакии Роберта Фицо, который пригрозил прекратить помощь Украине, в альянсе найдут способ их организовать.
Ранее экс-премьер Словакии Фицо раскритиковал поставки оружия Украине. Он заявил, что они приносят только убийства.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему киевский режим столкнулся с холодным отношением Польши и США.