Столтенберг выразил уверенность в поддержке Украины Польшей и Словакией

Генсек НАТО Столтенберг: Польша и Словакия будут поддерживать Украину вопреки разногласиям

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Украина и Польша решат возникшие проблемы, которые мешают военной поддержке Киева, передает РИА «Новости».

Кроме того, генсек НАТО отметил, что в случае победы на парламентских выборах в Словакии Роберта Фицо, который пригрозил прекратить помощь Украине, в альянсе найдут способ их организовать.

Ранее экс-премьер Словакии Фицо раскритиковал поставки оружия Украине. Он заявил, что они приносят только убийства.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему киевский режим столкнулся с холодным отношением Польши и США.