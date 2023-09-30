Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
На Украине заявили об уничтожении 90% ПВО ВСУ в Харьковской области
Украинские СМИ заявили об уничтожении 90% ПВО ВСУ в Харьковской области в первые дни СВО
Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщил начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Мельник заявил, что российский войска знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, построенных при СССР. Первые удары были нанесены именно по этим целям, было уничтожено 90% украинской ПВО в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Страна.ua.
Ранее мэр Николаева заявил, что Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО.
Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.