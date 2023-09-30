Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.3 комментария
На Украине от российских ударов пострадали около 40 оборонных предприятий
Премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине
В результате российских атак повреждены 37 предприятий оборонной промышленности на Украине, принимаются меры по их восстановлению, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что украинская оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов, от атак пострадало 37 предприятий, но их пытаются восстановить, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские оборонные предприятия на Украине ежемесячно наращивают объемы, расширяются, кроме того, запускаются новые заводы и производства.
Шмыгаль напомнил про «экспериментальные проекты» по производству различного типа беспилотников, создаются совместные предприятия и сервисные центры. Он подчеркнул, что такое сотрудничество помогает интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленность западных партнеров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий, на котором сообщил о создании альянса.
До этого сообщалось, что Украина будет сама производить средства ПВО.
Напомним, ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.