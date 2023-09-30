На Украине от российских ударов пострадали около 40 оборонных предприятий

Премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине

Tекст: Вера Басилая

Шмыгаль отметил, что украинская оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов, от атак пострадало 37 предприятий, но их пытаются восстановить, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские оборонные предприятия на Украине ежемесячно наращивают объемы, расширяются, кроме того, запускаются новые заводы и производства.

Шмыгаль напомнил про «экспериментальные проекты» по производству различного типа беспилотников, создаются совместные предприятия и сервисные центры. Он подчеркнул, что такое сотрудничество помогает интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленность западных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий, на котором сообщил о создании альянса.

До этого сообщалось, что Украина будет сама производить средства ПВО.

Напомним, ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.