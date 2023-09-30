С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО
Помощник президента США Салливан заявил об угрозе усиления «давления» России на НАТО в результате конфликта на Украине
Новое наступление России в ходе специальной военной операции на Украине может привести к усилению российского «давления» на НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что поддержка Украины имеет значение для «нацбезопасности США». По его словам, дело не в том, «сколько территорий сможет занять Украина». США хотят быть «уверенными, что Россия в результате нового наступления» не установит контроль над «другими частями Украины» и «в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как показала история, втягивает США в конфликт». Салливан выразил уверенность, что отказ от поддержки Киева противоречит «национальным интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.
Напомним, МИД России указывал, что Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы.