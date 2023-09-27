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    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    2 комментария
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

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    27 сентября 2023, 14:25

    Песков ответил на слова Клинтон о «вине» Путина в расширении НАТО

    Пресс-секретарь президента Песков ответил на слова Хиллари Клинтон о «вине» Владимира Путина в расширении НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы в ответ на заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о «вине» президента России Владимира Путина в расширении НАТО.

    Песков заявил, что «госпожа Клинтон» известна в России своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия. Он напомнил бывшему госсекретарю США о многочисленных волнах расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к границам, потом последовало настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа о гарантиях безопасности. Песков отметил, что Запад решительно отказался что-либо обсуждать, и отсюда становится ясно, что стало причиной СВО, передает ТАСС.

    Также Песков напомнил о случае, когда Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову кнопку якобы символ перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, но на ней ошибочно было написано «перегрузка». Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это непреднамеренная ошибка, хотя и «весьма говорящая сама по себе».

    Ранее Хиллари Клинтон заявила, что администрация президента США Джо Байдена занимается «защитой демократии на Украине, расширением НАТО». «Увы, Владимир, вы сами виноваты», – сказала Клинтон, обращаясь по имени к Путину.

    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

    Коментарии (16)
    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

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    25 сентября 2023, 12:02
    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО

    ТАСС: Комитет Совфеда предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости в период проведения спецоперации поездок в страны – члены НАТО, сообщил источник в верхней палате парламента.

    Источник ТАСС сообщила, что комитет рассмотрел «конкретные факты» и «решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы». В комитете Совета Федерации подчеркнули, что это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.

    По данным СМИ, летом Нарусова находилась в Испании.

    Коллеги, по словам источника, считают возмутительным, что сенатор выезжала в страну НАТО в период СВО, когда альянс фактически ведет войну против России. Он отметил, что «будучи пойманной на этом», сенатор «даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона».

    Источник добавил, что по информации комитета СФ, Нарусова пересекла границу 18 июля и отсутствовала до 6 августа.

    Кроме того, также «в связи с неоднократными обращениями граждан» официально вынесен вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты. Отмечается, что сенатор не предоставила справок, которые бы подтверждали уважительную причину неявки.

    При этом в аппарате Нарусовой заявили «Газете.Ru», что не знают о вынесенном в отношении нее предупреждении из-за поездки в страну НАТО. Там отметили, что в понедельник сенатор находилась на заседании профильного комитета.

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    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    27 сентября 2023, 10:10
    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО

    Политолог Блохин: Членство в НАТО заставило Финляндию вкладывать деньги в развитие американского ВПК

    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО
    @ IMAGO/Antti Hamalainen/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Финляндии пришлось столкнуться со всеми последствиями членства в НАТО. Это касается как необходимости наращивания собственного ВПК, так и трат на Украину. Так как откатить назад вступление в альянс уже не получится, Хельсинки попытаются выторговать для себя некие дивиденды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Блохин. Ранее в Финляндии назвали слишком затратными поддержку Украины и членство в НАТО.

    «Финляндия не могла не вступить в НАТО, Запад не позволил бы ей далее оставаться нейтральной. Мир фрагментируется, период колеблющихся стран проходит. При этом не исключаю, что часть финнов, в том числе местные власти, воспринимали возможность стать частью альянса как билет в рай», – сказал Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Реальность же показала, что вхождение в НАТО не решает глобальных вопросов государства. В Хельсинки не полились потоки капитала. Наоборот, Финляндия, равно как и другие члены альянса, теперь вынуждена, по сути, вкладывать деньги в развитие американского ВПК», – пояснил собеседник.

    «Более того, в Финляндии стали осознавать риски членства в НАТО. И в первую очередь это касается тех потенциальных угроз, которые теперь возникли перед Россией. Нет никаких сомнений, что Москва сделает все необходимое для готовности ответить на эти опасности. Особенно, если пойдет речь о размещении на финской территории натовского стратегического вооружения», – указал он.

    «Помимо этого, Хельсинки, конечно, не в восторге от поддержки Украины, но и отказаться от этого они не могут. Все возгласы о недовольстве положением дел, судя по всему, нужны финнам для повышения собственной политической субъектности в рамках НАТО», – полагает аналитик.

    «Отыграть членство в альянсе или отказаться тратить внушительную часть своего ВВП на военные нужды у Финляндии не получится. Очевидно, страна выйдет с руководством НАТО в своеобразный торг, пытаясь получить от альянса дополнительный политический капитал или дивиденды в других сферах», – спрогнозировал спикер.

    Ранее Финляндия обнаружила, что членство в НАТО – это сложно, дорого и имеет глубокий политический контекст. У страны наступает сложный процесс интеграции в альянс и в его требования коллективной обороны – со всеми вытекающими отсюда финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями, пишет The New York Times.

    «Вступление в НАТО, поддержка Украины – это дорого, и конца этому не видно», – сказал Янне Куусела, гендиректор по оборонной политике министерства обороны Финляндии.

    Финляндия уже увеличила свой оборонный бюджет, отчасти для того, чтобы оплатить закупку американских истребителей F-35 и новых кораблей для патрулирования морей и слежения за подводными лодками. Страна обещает тратить не менее 2% ВВП на свои вооруженные силы, как того желает НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.

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    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (23)
    26 сентября 2023, 15:43
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат написала в своем Telegram-канале, что Байден и его администрация должны ответить по всем пунктам обвинения расследования Херша, которое круче «Уотергейта». «Так глубоко американские президенты еще не заходили», – заявила Захарова.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье опубликованной на ресурсе Substack, написал, что администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Коментарии (17)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (29)
    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

    Коментарии (25)
    24 сентября 2023, 20:09
    Экс-разведчик США обвинил НАТО в ударах по Крыму

    Экс-разведчик США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу ЧФ в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

    Эксперт предположил, что Украина не могла произвести удар по штабу без помощи Британии, США и НАТО. Риттер заявил, что во время атаки по Севастополю в воздухе был замечен американский Boeing P-8 Poseidon, который предназначен для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, пишет «Российская газета».

    Риттер уверен, что самолет координировал действия Киева, а значит НАТО участвовала в атаке против России.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

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    25 сентября 2023, 13:43
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

    «Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

    Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

    Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

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    26 сентября 2023, 23:27
    Небензя: Странам поручено выгораживать США из-за подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Ольга Иванова

    Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока», заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

    Он подчеркнул, что из-за этого у следователей связаны руки и закрыты глаза, передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что как уже рассказал журналист Сеймур Херш, по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий. Эти новые версии выглядят неправдоподобно, заключил постпред

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Коментарии (3)
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    Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода

    Принцип необратимости наказания для украинских военных преступников должен быть реализован в полной мере. И задача России сейчас – максимально донести до мировой общественности правду об этом, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее он был назначен в МИД на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Подробности

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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

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    Украинский нацист взорвал канадский либерализм

    Приглашение украинского нациста в парламент Канады вызвало бурную реакцию среди польских и еврейских общин государства. В результате спикер парламента Энтони Рота, который был ответственен за эту провокационную акцию, подал в отставку. Как произошедший инцидент отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике западных стран? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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