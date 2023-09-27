В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Песков ответил на слова Клинтон о «вине» Путина в расширении НАТО
Пресс-секретарь президента Песков ответил на слова Хиллари Клинтон о «вине» Владимира Путина в расширении НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы в ответ на заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о «вине» президента России Владимира Путина в расширении НАТО.
Песков заявил, что «госпожа Клинтон» известна в России своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия. Он напомнил бывшему госсекретарю США о многочисленных волнах расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к границам, потом последовало настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа о гарантиях безопасности. Песков отметил, что Запад решительно отказался что-либо обсуждать, и отсюда становится ясно, что стало причиной СВО, передает ТАСС.
Также Песков напомнил о случае, когда Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову кнопку якобы символ перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, но на ней ошибочно было написано «перегрузка». Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это непреднамеренная ошибка, хотя и «весьма говорящая сама по себе».
Ранее Хиллари Клинтон заявила, что администрация президента США Джо Байдена занимается «защитой демократии на Украине, расширением НАТО». «Увы, Владимир, вы сами виноваты», – сказала Клинтон, обращаясь по имени к Путину.