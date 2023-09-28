«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
В МИД рассказали об агрессивных действиях НАТО у границ России
МИД отреагировал на намерение НАТО направить самолеты для наблюдения за Россией
Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ, заявили в МИД России.
Комментируя информацию о направлении самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Литву, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России или по их периметру, передает ТАСС.
Она назвала враньем «рассказы многолетней давности» НАТО о том, что они просто занимаются взаимодействием с другими членами альянса. «И мы прекрасно понимаем, чем они занимаются на самом деле. Еще раз повторю – наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ нашей страны», – сказала Захарова.
Ранее Североатлантический альянс объявил о намерении направить в Литву два самолета AWACS для наблюдения за Россией.