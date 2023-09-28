В МИД рассказали об агрессивных действиях НАТО у границ России

МИД отреагировал на намерение НАТО направить самолеты для наблюдения за Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя информацию о направлении самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Литву, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России или по их периметру, передает ТАСС.

Она назвала враньем «рассказы многолетней давности» НАТО о том, что они просто занимаются взаимодействием с другими членами альянса. «И мы прекрасно понимаем, чем они занимаются на самом деле. Еще раз повторю – наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ нашей страны», – сказала Захарова.

Ранее Североатлантический альянс объявил о намерении направить в Литву два самолета AWACS для наблюдения за Россией.