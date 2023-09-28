  • Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
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    Артиллеристы разгромили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки
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    ГУР МО Украины: Большая часть контрнаступления ВСУ «идет пешком»
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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 12:29

    НАТО решило направить в Литву два самолета для наблюдения за Россией

    НАТО пообещало направить в Литву два самолета AWACS для «наблюдения за военной деятельностью России»

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс объявил о намерении направить в Литву два самолета AWACS, чтобы вести «наблюдение за военной деятельностью России вблизи границ» НАТО.

    В заявлении блока говорится, что самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) будут размещены в литовском Шяуляе. В четверг, как ожидается, прибудет первый самолет, передает ТАСС.

    О том, что НАТО расширяет свои разведывательные возможности в Восточной Европе, сообщалось еще в феврале, когда альянс перебросил свои специфические летательные аппараты в Румынию и Польшу. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие риски это представляет для России и чем Москва могла бы ответить.

    26 сентября 2023, 15:29
    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»

    Журналист Херш: США взорвали «Северные потоки», опасаясь потери влияния на Германию и Европу

    Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
    @ Imago Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш в статье, опубликованной на ресурсе Substack, отметил, что такое решение было принято американскими не ради «победы» киевского режима или прекращения боевых действий на Украине. Это, считает он, произошло из-за опасений Белого дома, что Германия «включит поток российского газа» и что эта страна, а вслед за ней и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России, обладающей обширными и недорогими природными ресурсами, передает ТАСС.

    Главный страх США, по словам журналиста, заключается в утрате своего давнего первенства в Западной Европе.

    При этом те американцы, которые осуществляли операцию по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», не оставили никаких следов, «кроме успешного выполнения своей миссии», ничего, что подтвердило бы существование их команды, пишет Херш.

    По его словам, все сведения о миссии «набирались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с копией или двумя копиями». Работа, отметил он, велась так, будто интернета не существует. Белый дом был изолирован от подготовки операции, которая велась в Осло, сообщил Херш. После выполнения задачи все напечатанные на машинке бумаги и копирки были уничтожены, улик не осталось.

    «Можно сказать, что это идеальное преступление», – считает публицист.

    Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в рамках расследования взрывов на «Северных потоках».

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (31)
    27 сентября 2023, 10:10
    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО

    Политолог Блохин: Членство в НАТО заставило Финляндию вкладывать деньги в развитие американского ВПК

    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО
    @ IMAGO/Antti Hamalainen/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Финляндии пришлось столкнуться со всеми последствиями членства в НАТО. Это касается как необходимости наращивания собственного ВПК, так и трат на Украину. Так как откатить назад вступление в альянс уже не получится, Хельсинки попытаются выторговать для себя некие дивиденды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Блохин. Ранее в Финляндии назвали слишком затратными поддержку Украины и членство в НАТО.

    «Финляндия не могла не вступить в НАТО, Запад не позволил бы ей далее оставаться нейтральной. Мир фрагментируется, период колеблющихся стран проходит. При этом не исключаю, что часть финнов, в том числе местные власти, воспринимали возможность стать частью альянса как билет в рай», – сказал Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Реальность же показала, что вхождение в НАТО не решает глобальных вопросов государства. В Хельсинки не полились потоки капитала. Наоборот, Финляндия, равно как и другие члены альянса, теперь вынуждена, по сути, вкладывать деньги в развитие американского ВПК», – пояснил собеседник.

    «Более того, в Финляндии стали осознавать риски членства в НАТО. И в первую очередь это касается тех потенциальных угроз, которые теперь возникли перед Россией. Нет никаких сомнений, что Москва сделает все необходимое для готовности ответить на эти опасности. Особенно, если пойдет речь о размещении на финской территории натовского стратегического вооружения», – указал он.

    «Помимо этого, Хельсинки, конечно, не в восторге от поддержки Украины, но и отказаться от этого они не могут. Все возгласы о недовольстве положением дел, судя по всему, нужны финнам для повышения собственной политической субъектности в рамках НАТО», – полагает аналитик.

    «Отыграть членство в альянсе или отказаться тратить внушительную часть своего ВВП на военные нужды у Финляндии не получится. Очевидно, страна выйдет с руководством НАТО в своеобразный торг, пытаясь получить от альянса дополнительный политический капитал или дивиденды в других сферах», – спрогнозировал спикер.

    Ранее Финляндия обнаружила, что членство в НАТО – это сложно, дорого и имеет глубокий политический контекст. У страны наступает сложный процесс интеграции в альянс и в его требования коллективной обороны – со всеми вытекающими отсюда финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями, пишет The New York Times.

    «Вступление в НАТО, поддержка Украины – это дорого, и конца этому не видно», – сказал Янне Куусела, гендиректор по оборонной политике министерства обороны Финляндии.

    Финляндия уже увеличила свой оборонный бюджет, отчасти для того, чтобы оплатить закупку американских истребителей F-35 и новых кораблей для патрулирования морей и слежения за подводными лодками. Страна обещает тратить не менее 2% ВВП на свои вооруженные силы, как того желает НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.

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    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

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    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

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    28 сентября 2023, 09:33
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Британский советник Бычинский рассказал о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Tекст: Александра Юдина

    Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского, считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

    По его словам, вместо того чтобы пытаться вести конструктивный диалог, Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, в том числе с угрозами обратиться в суд через Всемирную торговую организацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Бычинский отметил, что такое поведение выходит за рамки простого отсутствия благодарности и может означать начало вражды с верными друзьями.

    Британский советник также назвал «опрометчивый торговый спор» Киева с Польшей, Словакией и Венгрией «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

    Тем не менее палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2023, 15:43
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    Захарова призвала Байдена ответить на расследование Херша по «Северным потокам»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат написала в своем Telegram-канале, что Байден и его администрация должны ответить по всем пунктам обвинения расследования Херша, которое круче «Уотергейта». «Так глубоко американские президенты еще не заходили», – заявила Захарова.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье опубликованной на ресурсе Substack, написал, что администрация президента США Джо Байдена «взорвала трубопроводы» «Северный поток» и «Северный поток – 2», поскольку опасалась утраты влияния на Германию и Западную Европу в целом.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

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    28 сентября 2023, 05:59
    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться

    Le Figaro: Танк Abrams может взорваться при неправильном уходе за двигателем или из-за плохой герметизации боекомплекта

    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Abrams также может взорваться при удачном попадании из-за плохой герметизации боекомплекта, рассказал французскому изданию Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

    Французский офицер заявил, что существенным недостатком американского танка является высокий уровень требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. По его словам, для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей. Издание приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями Abrams может взорваться, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Буавен рассказал, что Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при удачном попадании в место хранения снарядов из-за плохой герметизации боекомплекта, которая представляет собой еще одну существенную проблему для боеспособности танка.

    Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер назвал переданные Киеву танки Abrams «огромным подарком» России из-за несовершенства натовской техники. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, будут гореть точно так же, как и другие.

    Коментарии (20)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (29)
    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (13)
    28 сентября 2023, 08:50
    В Конгрессе США отклонили два предложения о сокращении помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Так, против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона выступили 330 законодателей, в том числе 117 членов Республиканской партии. «За» проголосовали 104 члена этой же партии, передает РИА «Новости».

    Против второй инициативы о полном отказе от помощи киевскому режиму проголосовали 339 членов палаты. При этом «за» выступили 93 законодателя.

    Накануне сообщалось, что Сенат США в проекте поправок к бюджету предложил сократить объем средств для Украины до 4,5 млрд долларов.

    Во вторник Белый дом заявлял, что у Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

    Коментарии (25)
    28 сентября 2023, 10:20
    В США украинское контрнаступление назвали слишком дорогим

    NYT: Контрнаступление Киева оказалось дорогостоящим, а его эффект – минимальным

    Tекст: Ольга Никитина

    Контрнаступление вооруженных сил Украины привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогостоящим, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что каждый выстрел ВСУ из-за созданных Россией обширных минных полей и укреплений стал «чрезвычайно дорогим», передает ТАСС.

    По данным Минобороны, российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Коментарии (3)
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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

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