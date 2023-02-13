Зачем НАТО наращивает авиаразведку в Восточной Европе

Взгляд
13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Шольц из-за Украины потерял Берлин

Канцлер ФРГ получил «пощечину» от берлинцев из-за арабов и украинцев Kay Nietfeld/Global Look Press
Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали «пощечиной» Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
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Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Зачем НАТО наращивает авиаразведку в Восточной Европе

    Польша взяла в лизинг дроны MQ-9A Reaper
    		   13 февраля 2023, 20:05
    Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Cory D. Payne/REUTERS
    Текст: Дарья Волкова

    Появляется все больше данных о том, что НАТО расширяет свои разведывательные возможности в Восточной Европе. В этих целях альянс перебрасывает специфические летательные аппараты в Румынию и Польшу. О каких видах техники идет речь, какие риски их переброска создает для ВС России и чем Москва могла бы на это ответить?

    В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки. «Это позволит союзникам расширить обмен космическими данными с командной структурой НАТО, а также будет содействовать лучшей навигации, связи и раннему предупреждению о пусках ракет», – цитирует пресс-служба НАТО слова Столтенберга.

    Это заявление совпало с другим важным событием в области аэроразведки. Так, накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о получении от США в долгосрочную аренду американских беспилотных летательных аппаратов разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Такое решение обусловлено «оперативной необходимостью» для разведки на восточной границе страны.

    Отметим, что БПЛА MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics. Дальность полета аппарата составляет до 8,5 тыс. км, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю. Кроме того, ранее ВВС США предлагали поставить Киеву MQ-9 Reaper, но Пентагон так и не принял окончательное решение о передаче, сообщала газета Politico.

    Помимо этого, около месяца назад сообщалось о переброске в Румынию самолетов дальнего обнаружения AWACS, которые могут вести разведку вглубь России на сотни километров. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что «эти самолеты могут отслеживать ракетные пуски России, а также следить за полетами нашей авиации».

    Таким образом НАТО планомерно расширяет свои разведывательные возможности вблизи российских границ. При этом, если раньше альянс с помощью БПЛА и других средств разведки активно мониторил обстановку в районе северного Причерноморья, то теперь усилия концентрируются по всей линии восточного фланга НАТО. Значимую роль в этом вопросе сыграют и MQ-9A Reaper. Это средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета, напоминает отраслевой эксперт Денис Федутинов.

    «Такие беспилотники могут свыше суток барражировать над заданными районами. Видовую разведку они проводят за счет использования высококлассной бортовой многоканальной оптикоэлектронной системы наблюдения американской компании Raytheon или канадской Wescam, а также РЛС с синтезированной аппаратурой AN/APY-8 Lynx II», – добавил собеседник.

    «Судя по всему, беспилотники передаются Польше в разведывательном варианте. Однако не стоит самообманываться – эти системы изначально создавались как разведывательно-ударные.

    Они способны нести существенную ударную нагрузку, в состав которой, помимо ПТУР Hellfire, также могут входить высокоточные бомбы, такие как GBU-12 и GBU-38. Переход к выполнению боевых задач происходит достаточно быстро», – продолжает Федутинов.

    Рассуждая о вызовах, которые возникают перед Россией после передачи таких беспилотников, Федутинов отмечает, что «такие аппараты не являются сложными целями для систем противовоздушной обороны».

    «Reaper – это довольно крупные и заметные для средств обнаружения аппараты. К тому же они малоскоростные и неманевренные. В боевой обстановке они вряд ли долго проживут. Но выполняя полеты вдоль границы, они будут обеспечивать определенный вклад в пополнение и обновление данных воздушной разведки НАТО. Если же дело дойдет до боевого применения, им могут делегировать наиболее высокорисковые задачи, в которых шансы потерять пилотов будут неприемлемо высоки», – допускает эксперт.

    «Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, так они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации возможного контрнаступления», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

    «Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, это помогает им узнать наши возможности для маневров. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит США готовят что-то против нас», – отметил он.

    «Кроме действий на Украине, эти беспилотники могут угрожать Калининграду и нашей группировке в Белоруссии.

    По большому счету, противник знает, какие типы комплексов расположены у нас в этих регионах. Но я допускаю, что для получения более детальной информации им потребовались самые современные средства», – рассуждает эксперт.

    «Что касается нашего ответа на западную разведку, то мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе – все более тщательное соблюдение маскировки, а также проведение различных действий в рамках РЭБ и радиолокационного прикрытия», – отметил собеседник.

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