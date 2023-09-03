В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО

Kyiv Independent: ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий

Tекст: Антон Никитин

По словам одного из украинских военных, в реальности «все не так, как вы слышите на ежедневных брифингах и читаете в новостях» – российские войска в этом районе превосходят украинские в опыте, экипировке и вооружении, передает ТАСС.

Как отмечает издание, пехотинцы расположенной на этом участке фронта бригады в течение трех недель проходили в Германии подготовку по стандартам НАТО, однако не скрывают свое недовольство западными тренингами, и уверены, что офицеры НАТО не понимают реальности на местах.

По словам другого украинского военного, пехотинец НАТО знает, что его поддерживают, и может продвигаться вперед с высокой уверенностью в том, что его не убьют и не покалечат. Он пояснил, что в НАТО предусматриваются массированные подготовительные авиаудары, артиллерийские заграждения, разминирование перед вступлением в бой пехоты. На Украине же, пожаловался он, существует и нехватка снарядов, и проблемы с ВВС, то есть пехотинцам для атак не хватает прикрытия.

Еще один из военных сказал изданию, что стиль боя в украинской сельской местности сочетает в себе позиционный бой Первой мировой войны с технологиями и тактикой нынешнего века, однако это «находится за пределами рулевой рубки НАТО».

Кроме того, он отметил, что переводчики часто не имеют военного образования и не могут передавать точные команды или ответы между инструкторами и стажерами. По мнению украинского военного, некоторым из инструкторов было бы полезно посетить Украину, чтобы понять, как все происходит в реальности.

В пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».