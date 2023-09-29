Цены на нефть в третьем квартале 2023 года выросли почти на 26%

Эксперты объяснили пересечение границы Белоруссии польскими вертолетами

Эксперты: Польские вертолеты провоцируют Минск на жесткий ответ

Tекст: Илья Абрамов

«Поляки провоцируют Минск на жесткие ответные действия, которые могут привести к конфликту с НАТО. Тут также кроются интересы США, которые надеются открыть «второй фронт» около российских границ. Для этого, например, раскачивается ситуация в Армении», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«У Польши свои интересы. Варшава амбициозна и хочет контролировать Белоруссию. Ранее поляки уже пытались устроить в Минске переворот, теперь же разыгрывается карта прямого военного конфликта с вероятным вовлечением НАТО», – отмечает эксперт.

«Вероятно, сами пересечения границы нужны полякам для разведки – выяснить состояние укреплений, местоположение ПВО, их готовность. Пока Минск на это реагирует сдержанно. Однако если инциденты будут продолжаться в дальнейшем, то при помощи России Белоруссия может обратиться за политической поддержкой в ШОС или к лидерам БРИКС», – рассуждает собеседник.

«Кроме того, белорусам стоит на всякий случай усилить меры безопасности на границе. В частности, они могли бы в наиболее уязвимых районах разместить свои вертолеты. При обнаружении потенциальной угрозы машины поднимались бы в воздух, что отпугнуло бы поляков», – считает Кнутов.

«Это уже не первый раз, когда поляки пересекают белорусскую границу., что наводит на мысль о провокации. Конечно, нельзя исключать, что пилоты перепутали карты или заблудились, но это все же больше похоже на политическую историю», – добавил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Дело в том, что в Польше сейчас проходит избирательная кампания. Правящая партия «Право и справедливость» с помощью нарушения воздушного пространства Белоруссии хочет спровоцировать Минск на жесткие ответные меры. Это станет поводом для Варшавы поиграть мускулами и показать свою заботу о безопасности граждан, а заодно набрать политические очки», – поясняет собеседник.

«Минск реагирует на данную ситуацию достаточно спокойно и хладнокровно. Он и в прошлый раз не стал раздувать скандал. Дальнейшие действия Белоруссии будут зависеть от того, продолжит ли Варшава нарушать границу и как объяснит уже случившиеся инциденты», – отмечает он.

«Скорее всего, в октябре провокации прекратятся. Политической необходимости в них уже не будет, так как в Польше пройдут выборы. Кто бы на них не победил, Варшава вероятно перестанет разыгрывать карту угрозы со стороны Минска», – резюмировал Стремидловский.

В четверг польский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны республики.

Средства радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировали приближение польского воздушного судна к белорусской границе в 15.02 мск. Около 15.20 оно ее пересекло и вошло на глубину до 1,5 км. В 16.22 мск вертолет сделал повторное нарушение, углубившись на 300 метров, указало министерство.

В связи с этим Белоруссия заявила решительный протест временному поверенному в делах Польши в стране Мартину Войцеховскому в связи с нарушением вертолетом границы, сообщает ТАСС.

Минск потребовал «незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также принять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем».

В МИД подчеркнули, что факт нарушения польским вертолетом воздушного пространства республики был зафиксирован средствами объективного контроля. «В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», – отметили в ведомстве.

Оперативное командование Генерального штаба Вооруженных сил Польши в свою очередь опровергло сообщение министерства обороны Белоруссии о нарушении границы своим вертолетом, пишут «Известия».

Напомним, в начале сентября в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии польский военный вертолет нарушил белорусскую государственную границу. Варшава назвала сообщение белорусской стороны «ложью и провокацией».