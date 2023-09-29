Московский формат призвал власти Афганистана к борьбе с терроризмом

Tекст: Вера Басилая

В документе говорится, что большинство стран-участниц подчеркнули свое неприятие поддержки терроризма в Афганистане внешними силами и призвали афганские власти к взаимодействию с соседними странами в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, указано в документе, опубликованном на сайте МИД России.

Вместе с тем стороны московского формата оценили усилия Кабула по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России). В декларации указано, что действующим афганским властям необходимо принять меры к принятию эффективных мер по демонтажу, ликвидации и недопущению размещения всех видов террористических группировок, базирующихся в Афганистане, и не допустить их распространения в сопредельные страны региона.

Ранее сообщалось, что Таджикистан не одобрил декларацию встречи «московского формата» по Афганистану.