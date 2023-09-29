Назван способ решения кадровой проблемы в химпромышленности

Депутат Госдумы Василькова: В России необходимо популяризировать профессии химика и отрасли химпромышленности

Tекст: Валентина Григоренко

На заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговле, членов «Деловой России» и Российского Союза химиков обсудили дефицит кадров в отрасли. По словам участников мероприятия, прогноз масштабного дефицита кадров является ключевым барьером для развития химической промышленности.

Василькова отметила, что достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту и технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем невозможно реализовать без развития химпромышленности. По ее словам, реализация мега-проекта «Импортозамещение критической химической продукции» даст толчок для развития всех отраслей промышленности. Она назвала химию синонимом нацбезопасности.

Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов добавил, что крупные химические компании уже решают вопросы привлечения и обучения специалистов через корпоративные университеты. По его мнению, отдельные корпоративные образовательные центры могли бы стать профильными отраслевыми институтами, реализуя систему непрерывного профессионального образования, что могло бы существенно сократить путь подготовки специалиста.

Председатель Комитета по химпромышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский уточнил, что наращивание темпов технологического развития и запуск программ импортозамещения сопровождаются созданием новых рабочих мест. Он указал, что те специалисты, которые будут необходимы отрасли в ближайшие пять лет, сегодня должны уже обучаться и активно проходить практику, но количество студентов гораздо меньше, чем требуется кадров, поэтому необходимо в течение двух лет увеличить приток абитуриентов в вузы и сузы, усилить работу корпоративных университетов и начать массово продвигать отрасль для притока новых людей из смежных отраслей.