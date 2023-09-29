С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
Россиянам рассказали о рисках при оплате зарубежных сервисов через посредников
При оплате зарубежных сервисов через посредников пользователи рискуют лишиться денег, а на предоставленные ими документы могут оформить банковские карты для противозаконных операций, рассказал член общего собрания РОЦИТ, советник Lidings Дмитрий Кириллов.
В прошлом году с прекращением работы международных платежных систем в России пользователи зарубежных цифровых сервисов и покупатели товаров на иностранных торговых площадках начали пользоваться услугами посредников в платежах за рубеж, не задумываясь о рисках, с которыми могут столкнуться.
«На этой волне почти в одночасье сформировался новый рынок посредников в платежах за рубеж. Поиск выдает десятки таких сервисов. Их объединяет примитивный, но кричащий дизайн интернет-сайтов, масса обещаний и полное отсутствие информации о том, кто предоставляет услугу и к кому обращаться, если что-то пойдет не так», – рассказал Кириллов Telegram-каналу РОЦИТ.
Посредники предлагают абсолютно разные способы оплаты, вплоть до передачи доступа к компьютеру с помощью специальных приложений. Кириллов отмечает, что при этом клиенты, помимо доступа к компьютеру, смело предоставляют информацию о своих банковских картах, личные данные, включая паспортные, и другие сведения.
«Риски при этом возникают серьезные – от утраты денег с российских карт и счетов до попадания в антиотмывочные «черные списки» российских и зарубежных банков, если на предоставленные документы будут оформлены банковские карты для противозаконных операций», – предостерегает Кириллов.
Он добавил, что во избежание рисков необходимо пересмотреть свои потребности в платежах за рубеж и по возможности заменить зарубежные сервисы на доступные для оплаты из России.
«Если же какие-то покупки все же требуют платежей за рубеж, стоит использовать только абсолютно надежные сервисы или самостоятельно получить банковскую карту иностранного банка», – советует Кириллов. «Только не забудьте сообщить о ней в ваш налоговый орган – в некоторых случаях это обязательно под угрозой штрафа», – отметил он.