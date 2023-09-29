Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо

Эксперт объяснил черную шляпу президента Южного Судана на переговорах с Путиным

Востоковед Герасимов объяснил приверженность руководителей Южного Судана к черным ковбойским шляпам

Tекст: Илья Абрамов

«Лидеры Южного Судана традиционно носят черную шляпу. Если проанализировать прессу за последние несколько десятков лет, то можно легко это увидеть. Духовный отец нации Джон Гаранг также ходил в таком головном уборе», – сказал Игорь Герасимов, африканист, профессор кафедры истории Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.

«Однако история происхождения данной традиции вызывает интерес. Она сформировалась не так давно, так как такие головные уборы не являются отличительными для местных народностей. Возможно, тут сказалось влияние христианских проповедников или израильтян», – подчеркнул собеседник.



«Истоки данного обычая следует искать в движении за освобождение Южного Судана. Вероятно, их лидеры носили подобные шляпы. Страна является союзом множества племен с разными традиционными одеждами. Их представители решили таким образом сформировать общий костюм, единый для всех», – акцентировал он.



«Как бы там ни было, эти головные уборы прочно закрепились в качестве традиционного элемента одежды лидеров Южного Судана и даже, скорее всего, стали частью протокольного костюма», – отмечает эксперт.



«Трость тоже является одним из элементов этого национального костюма Южного Судана. Более того, их северные соседи ходят с ней практически ежедневно. Посох во многих культурах – предшественник знамени. Поднятый вверх, он означает единство власти и народа», – резюмировал Герасимов.



На этой неделе президент Южного Судана Салва Киир прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров состоялась в четверг.

«Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной из первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – сказал Путин, отметив, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота между двумя странами, а в этом году он растет.

«У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал российский лидер.

Путин также уделил внимание гуманитарному сотрудничеству. «В учебных заведениях нашей страны проходят подготовку граждане вашего государства. Мы намерены расширять это сотрудничество. Знаю, что подобные контакты есть и с регионами Российской Федерации, в том числе с Татарстаном. Рассчитываю на то, что это направление деятельности будет только развиваться», – сказал он.

Президент Южного Судана Салва Киир, как передает ТАСС, отметил, что Джуба не видит альтернатив дружбе с Москвой. «Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна – не исключение. Мы – самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», – сказал Киир.

Во время переговоров Киир был в черной шляпе и с тростью.