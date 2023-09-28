«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Умер один из разработчиков ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин
На 85-м году жизни скончался заслуженный конструктор России, бывший вице-президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслав Филин, сообщил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Филин был выдающимся конструктором, сказал Железняков ТАСС.
Вячеслав Филин активно участвовал в лунной программе Н1-Л3, в том числе в создании и эксплуатации разгонного блока, который стал основой для разгонных блоков типа ДМ.
С 1976 года он был одним из руководителей проектного отдела по «Бурану», в 1982 году он начал руководить работами по наземной экспериментальной отработке ракеты-носителя «Энергия». Был участником заключительного этапа работ по обеспечению испытаний ракеты-носителя на Байконуре.