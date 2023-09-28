Умер один из разработчиков ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин

Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По его словам, введение двусторонних санкций – а Грузия участвует в международных, но не вводит прямых рестрикций – «вызовет новую фазу эскалации с Россией».

«Поэтому тревожен этот призыв. Кстати, в последнее время от партнеров из ЕС и НАТО таких требований не было», – сказал он.

Шалва Папуашвили в этой связи заявил, что призыв президента Латвии прозвучал после его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая посещает страны Прибалтики без согласования с правительством, что является нарушением Конституции.

«Это очень плохо», – отметил он.

«Санкции против России означают для Грузии вступление в войну и экономический удар, риски для нашей безопасности. Поэтому те, кто призывают нас к санкциям против России и в это же время отказывает в гарантиях безопасности, подталкивает к эскалации», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, «вместо слов безусловной поддержки Тбилиси услышал от Риги заявление, содержащее критику», что подтверждает – визиты грузинского президента «приносят вред» европейским устремлениям Грузии.