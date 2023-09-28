В перинатальном центре Донецка приступили к монтажу медицинского оборудования

Хуснуллин: В перинатальном центре в Донецке приступили к монтажу медицинского оборудования

«Объект начали строить около 10 месяцев назад по поручению президента, ввести его в эксплуатацию планируем до конца года. Могу с уверенностью сказать, что он станет самым современным в ДНР медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья. Все основные строительно-монтажные работы в 6-этажном здании площадью 26,5 тыс. кв. метров уже завершены», - приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас идет благоустройство прилегающей территории и чистовые отделочные работы во внутренних помещениях, а в лечебных кабинетах начали устанавливать необходимую мебель и высокотехнологичное медицинское оборудование – модульную систему для нейродиагностики, электрокардиограф, операционные светильники, аппараты искусственной вентиляции легких и др. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу стерилизационного оборудования и оборудования дезинфекции», – рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что Донецкий перинатальный центр на 140 мест возводят под контролем специалистов публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». В активной фазе строительства на объекте было задействовано более 1 тыс. человек и свыше 50 единиц техники, работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Объект, действительно, масштабный: в состав перинатального центра входят более 10 отделений, в том числе реанимации и интенсивной терапии, операционный блок и клинико-диагностическая лаборатория, отделения патологии беременности и выживания новорожденных, родовые палаты и послеродовое отделение, клиническая кафедра и отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей. На данный момент все виды строительно-монтажных работ завершены на 90-100%, по факту выходим на финишную прямую, чтобы сдать перинатальный центр в эксплуатацию до конца этого года», – сообщил Генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.