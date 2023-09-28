  • Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 12:48

    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки

    Политолог Скачко: Трюдо пришлось извиняться перед Зеленским, чтобы не разрушить миф о нацизме на Украине

    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Несмотря на то что нацизм на Украине процветает, этот факт пытаются скрыть от сознания западного обывателя. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден принести извинения Зеленскому, чтобы сохранить миф. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение в парламент украинского нациста.

    «Приглашение нациста в парламент Канады – это спланированная акция. Сейчас русофобия в западных странах приносит хорошие деньги и дополнительные политические очки. На волне общей ненависти к нашей стране Оттава решила оказать почести коллаборационисту и сделать первый шаг в реабилитации человеконенавистнической идеологии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако выяснилось, что западное общество еще не готово принять это, равно как и оправдание нацизма. Поэтому канадский премьер, испугавшись падения рейтинга, попытался с помощью извинений сделать хорошую мину при плохой игре», – отмечает эксперт.

    «Извинения Трюдо в сторону Зеленского – нелепые отмазки, они абсурдны. Канадский премьер прекрасно знает, что украинские власти спокойно аплодируют нацистам у себя в стране и помогают взращивать эту идеологию для мобилизации общества в борьбе против России», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, Оттава осведомлена о том, что нацизм на Украине начал свое распространение еще с момента обретения независимости в 1991 году. Выходцы из Канады первыми начали активно сеять шовинистическую пропаганду, внедряя ее в образовательную систему и СМИ», – акцентирует он.

    «В западном обществе активно тиражируется мнение о том, что на Украине нацизма нет, особенно на фоне того, что Зеленский сам еврей. И чествование коллаборациониста в парламенте Канады могло разрушить эту картинку. Трюдо был вынужден принести эти абсурдные извинения, чтобы не допустить развенчания мифа», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед Владимиром Зеленским за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – передает ТАСС слова Трюдо.

    Канадский премьер назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки в парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Трюдо также заявил о том, что сожалеет о вовлечении в этот скандал Зеленского. Тот был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ, по словам канадского премьера, «был использован российскими пропагандистами».

    Напомним, ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в последствиях инцидента.

    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

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    27 сентября 2023, 18:57
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия не дала украинским войскам пройти оборону на южном фланге Артемовска, часть группировки ВСУ уничтожена, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВСУ пытались выдавить российские подразделения по рубежу Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки, их интересовала железная дорога, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Украинская сторона не добилась положительного результата, группа ВСУ оказалась частично уничтожена, частично отброшена на исходные позиции. При этом ВС России улучшили позиции на северном фланге Артемовска у поселка Орехово-Василевка.

    До этого Пушилин сообщал, что на Артемовском направлении обстановка остается «горячей».

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    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

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    27 сентября 2023, 22:49
    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста

    Премьер Канады Трюдо направил извинения президенту Украины Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста

    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания канадского парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Трюдо также заявил, что за последние несколько дней канадские власти «неоднократно выражали солидарность президенту Украины», передает ТАСС.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – заявил Трюдо.

    При этом канадский премьер принес «безоговорочные извинения» Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены, передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, Зеленский был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ «был использован российскими пропагандистами», передает CBC News.

    Трюдо назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки» в канадском парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Политик заявил в своем выступлении в палате общин, что случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но и для всей Канады. «Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», – добавил премьер-министр Канады. Он пообещал «активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде», и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

    Ранее Трюдо назвал ошибкой выступление украинского нациста в парламенте Канады.

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    27 сентября 2023, 14:39
    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ

    Уволенный спикер СТО ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о дружественных ЛГБТ украинских батальонах

    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ
    @ кадр и видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, недавно отстраненного от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ).

    Полную запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    На розыгрыш обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Смешнее уже не будет! Сегодня мы узнали из первых уст, что в ВСУ много наркоманов, фашистов и гомосексуалистов», – написала она.

    Вован и Лексус в разговоре притворились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы ищет в ВСУ «ЛГБТ+ дружественный батальон» для своего сына-гомосексуалиста.

    Эштон-Чирилло рассказал «Порошенко», что в настоящее время, по ее оценкам, в ВСУ служат около 5 тыс. солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления, чего я и хотела. Это был октябрь 2022 года. Или я могла встретиться с командиром Исламовым, которого вы, возможно, знаете. Он очень тесно связан с украинско-татарской общиной, и вот он меня принял. Командир Исламов и крымские татары были крайне приветливыми. Поэтому я решила к ним присоединиться», – рассказал теперь уже бывший официальный представитель СТО ВСУ.

    На вопрос о том, является ли Исламов дружественным к геям командиром, Эштон-Чирилло ответил положительно. «Совсем скоро, в сентябре они отправятся в Николаев, они ищут людей в батальон», – отметил он.

    Напомним, 21 сентября сержант Сара Эштон-Чирилло был отстранен от должности, в отношении него начали расследование.

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    27 сентября 2023, 19:06
    Попытку незаконно проникнуть на Украину расценили как госизмену

    ФСБ задержала подозреваемого в попытке участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На жителя Краснодара завели уголовное дело по подозрению в госизмене после попытки проникнуть на Украину в обход пограничников, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

    Подозреваемый прибыл в город Армянск в Крыму, он намеревался перебраться на Украину через Херсонскую область, сообщили в ведомстве, передает РБК.

    По данным следствия, мужчина решил выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника.

    В апреле ФСБ задержала в Сахалинской области подозреваемого в госизмене, мужчина планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.

    Коментарии (4)
    27 сентября 2023, 17:48
    Экс-разведчик из США назвал причины уязвимости украинской армии

    Экс-разведчик из США Шаффер: Российская артиллерия точно уничтожает подразделения ВСУ

    Экс-разведчик из США назвал причины уязвимости украинской армии
    @ Judge Napolitano - Judging Freedom/Youtube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия стала уязвима, поскольку российские военные применяют эффективную тактику, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

    Российские военные улучшили навыки по применению артиллерии, она бьет точно и быстро вычисляет противника в светлое время суток, сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Украинский президент Владимир Зеленский получает сообщения о том, что армия не может нарастить боевую мощь для прорыва российской обороны, указал экс-разведчик.

    ВСУ также не успевают перегруппироваться для атаки из-за постоянных ударов российской артиллерии. Шаффер также уверен, что поставка новой западной техники, в том числе истребителей F-16, не изменит ситуацию.

    Ранее Шаффер прогнозировал, что ВСУ вскоре могут перейти в глухую оборону.

    Коментарии (4)
    27 сентября 2023, 14:00
    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ неспособны захватить Токмак

    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
    @ Andre Alves/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед Украиной поставили задачу захватить Токмак. Однако реализовать планы противнику не удастся из-за мощных оборонительных рубежей ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Украинская армия вновь не смогла достичь каких-либо значимых результатов на Запорожском направлении. Небольшие успехи около села Работино не позволили ей прорвать нашу оборону. Как и пару месяцев назад, бои ведутся в районе первой линии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Рядом с городом Орехов ВСУ сосредоточили около десяти тыс. человек. Однако украинская армия атакует небольшими пехотными подразделениями при поддержке малого числа бронетехники», – подчеркнул он.

    «Противник будет продолжать свои атаки пока это позволяет погода и наличие резервов. Речь уже не идет о достижении серьезных военных успехов. Офису Зеленского важно показать картинку, на которой Украина пытается добиться хоть каких-то результатов в своем контрнаступлении», – отмечает аналитик.

    «Вместе с тем, российская армия готова к очередному натиску. Во-первых, участки наступления и тактика противника нам известны. Да и наша артиллерия уже пристрелялась на участке. Кроме того, Украина больше не предпринимает попытки прорыва крупными группами», – акцентирует собеседник.

    «В глобальном смысле противник оставляет в планах выход к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в краткосрочной перспективе стоит задача захвата Токмака. Но даже его ВСУ взять не смогут, так как для этого необходимо прорвать российскую линию обороны, да и сам населенный пункт хорошо укреплен», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое» По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    В комментарии газете ВЗГЛЯД Владимир Рогов сказал, что эта попытка наступления ВСУ была остановлена благодаря качественным минным полям и шквальному артиллерийскому огню российских войск.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

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    28 сентября 2023, 09:33
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Британский советник Бычинский рассказал о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Tекст: Александра Юдина

    Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского, считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

    По его словам, вместо того чтобы пытаться вести конструктивный диалог, Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, в том числе с угрозами обратиться в суд через Всемирную торговую организацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Бычинский отметил, что такое поведение выходит за рамки простого отсутствия благодарности и может означать начало вражды с верными друзьями.

    Британский советник также назвал «опрометчивый торговый спор» Киева с Польшей, Словакией и Венгрией «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

    Тем не менее палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Коментарии (8)
    27 сентября 2023, 15:37
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танки Abrams без брони с обедненным ураном станут легкой мишенью для российских военных, они будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сообщило издание Military Watch Magazine.

    В публикации отмечается, что перед поставкой Abrams на поле боя были значительные потери немецких Leopard и британских Challenger. Авторы статьи предполагают, что без брони с обедненным ураном танки  Abrams едва ли выживут на поле боя, кроме того, их бронезащита заметно легче, чем у  британских танков, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что непонятно, какие экипажи будут управлять американскими танками. Авторы пишут, что после сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал, степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, – серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие.

    До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (15)
    28 сентября 2023, 01:45
    Захарова раскритиковала Трюдо и израильского посла на Украине

    Захарова указала на планы Канады поддерживать деньгами государство, которое героизировало нацистских коллаборационистов

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свете извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны украинского нациста предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале обратила внимание на извинения Трюдо, который назвал соответствующий инцидент «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма. При этом Захарова предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

    Дипломат также обратила внимание, что израильский посол на Украине Михаил Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом «поиском новой идентичности», так и не извинился, как и его правительство.

    Ранее Трюдо назвал «ошибкой» произошедшее в парламенте Канады. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены» и пообещал «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

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    27 сентября 2023, 23:20
    Дипломат: Россия может запросить экстрадицию нациста Гуньки из Канады

    Посол РФ в Оттаве Степанов: Россия может направить запрос на экстрадицию украинского нациста Гуньки из Канады

    Tекст: Антон Никитин

    Россия после инцидента с чествованием в парламенте Канады украинского нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС «Галичина», может направить запрос на его экстрадицию, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

    Российский дипломат заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса об экстрадиции, передает RT.

    Ранее в Кремле призвали Оттаву предать правосудию или выдать желающим это сделать нациста дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько.

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    28 сентября 2023, 06:54
    Политолог: Канадские власти раздосадовали украинскую диаспору

    Политолог Лукьянов: Канадские начальники излишним пиаром раздосадовали нацистов и их наследников в украинской диаспоре

    Tекст: Антон Никитин

    Больше всего канадскими начальниками должна быть раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников стало выглядеть как аномалия из-за излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Зеленского, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Он выразил мнение в своем Telegram-канале, что больше всего канадскими начальниками должна быть сейчас раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников никогда не было секретом и «никогда никого не смущало, все всех устраивало».

    Однако сейчас, из-за глупой промашки, излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Владимира Зеленского канадская норма вдруг стала выглядеть как аномалия в глазах мира, на диаспору пристально начали смотреть, теперь «приходится оправдываться и отмежевываться», отметил Лукьянов.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «ошибкой» чествование в парламенте страны украинского нациста. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены».

    Коментарии (7)
    28 сентября 2023, 05:59
    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться

    Le Figaro: Танк Abrams может взорваться при неправильном уходе за двигателем или из-за плохой герметизации боекомплекта

    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Abrams также может взорваться при удачном попадании из-за плохой герметизации боекомплекта, рассказал французскому изданию Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

    Французский офицер заявил, что существенным недостатком американского танка является высокий уровень требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. По его словам, для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей. Издание приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями Abrams может взорваться, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Буавен рассказал, что Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при удачном попадании в место хранения снарядов из-за плохой герметизации боекомплекта, которая представляет собой еще одну существенную проблему для боеспособности танка.

    Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер назвал переданные Киеву танки Abrams «огромным подарком» России из-за несовершенства натовской техники. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, будут гореть точно так же, как и другие.

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    28 сентября 2023, 07:00
    Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка была сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции около Берестового, передает ТАСС.

    Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и  техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений теробороны противника рядом с Ивановкой, Синьковкой, Берестовым и балкой Оливовский Яр.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.

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