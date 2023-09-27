СМИ: Вывод французских военных из Нигера связан с отсрочкой интервенции ЭКОВАС

Журнал Jeune Afriqu сообщил, что французские вышли из Нигера в связи с отсрочкой интервенции ЭКОВАС

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, в случае, если Франция решила сдаться, то из-за того, что перспектива военной интервенции ЭКОВАС, которую сообщество открыто поддержало в начале августа, откладывается, передает ТАСС.

Также в материале указано, что президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу настроен «менее агрессивно», в связи с тем, что он не получил поддержки интервенции ни в парламенте, ни среди общественности.

Кроме того, Тинубу отметил, что переговоры с новыми властями Нигера все еще продолжаются.

Ранее Макрон заявил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, а также отказывается от военного сотрудничества с этой страной.

Напомним, по данным СМИ, Франция выдвинула Нигеру условие по выводу своих войск. Сообщалось, что Париж не примет решения о выводе войск из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума.