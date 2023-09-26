  • Силы России уничтожили под Марьинкой группу солдат ВСУ
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    Назван необычный способ поддержать рубль
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    Киев пообещал не использовать ракеты ATACMS для ударов по России
    Эксперт объяснил, почему российские военные отражают атаки превосходящих сил ВСУ
    Силы России улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях
    НАТО в 2023 году утроило частоту разведывательных полетов у Крыма
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    На Украину доставили менее половины обещанных танков Abrams
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    2 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 11:30

    Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты

    Rzeczpospolita: Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упала ракета с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Польские следователи подтвердили украинское происхождение ракеты, которая упала на территории республики 15 ноября прошлого года, в результате чего погибли двое человек, пишут польские СМИ.

    Источники газеты Rzeczpospolita отметили, что украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов и никак не сотрудничает. Тем не менее в Польше установили, что возможность запуска этой ракеты с российской территории исключена. Выводы о том, что именно украинская ракета ПВО «взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», категоричны, передает ТАСС текст публикации издания.

    Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил, что выводы получены, однако засекречены, а потому их содержание не разглашается. Следственные действия на польской территории исчерпаны, сказал он, добавив, что Варшава направила запрос в Киев о правовой помощи с украинской стороны.

    В Минобороны России в ноябре 2022 года заявляли, что падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ. В сообщении военного ведомства говорилось, что упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

    Президент США Джо Байден заявлял о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.

    Тем не менее Варшава тогда инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

    Коментарии (43)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (31)
    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    Коментарии (4)
    25 сентября 2023, 13:53
    Эксперт: Необходимо рассказать миру, как Трюдо и Зеленский аплодировали эсэсовцу

    Эксперт Козюлин: Овации нацисту в Канаде могут стать поводом для информационной кампании среди жиелей западных стран

    Эксперт: Необходимо рассказать миру, как Трюдо и Зеленский аплодировали эсэсовцу
    @ REUTERS/Blair Gable/Pool

    Tекст: Евгений Поздняков

    Факт теплого прием, который был оказан бывшему участнику дивизии СС «Галичина» канадскими политиками, должен быть донесен до широкой зарубежной аудитории. Россия через этот случай может наглядно показать гражданам Запада, кого поддерживают их правительства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Вадим Козюлин. Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца.

    «Овации эсэсовцу в канадском парламенте должны стать фундаментом для начала масштабной информационной кампании. Россия может показать западным гражданам, кому аплодируют местные политики. Возможно, тогда они увидят и кого поддерживают их правительства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Работа должна вестись по всем доступным каналам – выступления в рамках заседаний международных организаций, публикации в ведущих изданиях мира. При этом важно правильно расставить акценты. Во-первых, нам стоит сосредоточиться на личной истории нациста, который оказался в канадском парламенте», – отмечает эксперт.

    «Необходимо рассказать общественности, кому именно аплодировали Трюдо и Зеленский. Во-вторых, важно описать людям теплую реакцию западных политиков на присутствие в важнейшем законодательном органе нациста. Его приветствовали бурей оваций: на кадрах с заседания лица присутствующих демонстрируют искреннюю радость», – подчеркивает собеседник.

    «Об этом и следует рассказывать: пусть люди по всей планете знают о том, кого и за что уважают западные политики. В рамках данной информационной кампании логичным будет сосредоточиться именно на гражданах западных стран. Они выступают нашими оппонентами, поэтому, инициируя диалог с ними, Россия показывает себя с сильной стороны», – акцентирует эксперт.

    «Готовность общаться с идеологическим противником – признак уверенности в собственной правоте. Выстраивая искренний и открытый диалог с жителями США, Канады и Великобритании, мы и нашим союзникам демонстрируем нерушимость позиций Москвы», – резюмирует Козюлин.

    Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции.

    По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям со стороны Канады. Он отметил, что членов парламента никто не заставлял устраивать подобную акцию. Между тем премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент.

    Он заверил, что ни его офис, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении на заседание нациста Ярослава Хунку. Вместе с тем Трюдо отметил, что Канада была горда принимать у себя Владимира Зеленского. В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.

    Он заявил, что сожалеет о своем решении привести на встречу эсэсовца. Кроме того, политик взял на себя «полную ответственность» за случившееся и попросил прощения перед еврейскими общинами Канады и всего мира. В то же время Рот так и не обратился к России или русским диаспорам.

    Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 12:34
    Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового

    Рогов: Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового в Запорожской области

    Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы вечером воскресенья и в ночь на понедельник отразили атаки штурмовых групп украинских националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил ТАСС, что на участке Работино – Вербовое сохраняется напряженная ситуация, однако «все под контролем». Вечером воскресенья, по его данным, не меньше четырех штурмовых рот ВСУ пытались прорваться к российским позициям в районе Вербового, однако были уничтожены или рассеяны.

    Ночью, добавил Рогов, еще несколько групп ВСУ в количестве свыше двух рот попытались сунуться, и также были рассеяны. Никаких прорывов нет, подчеркнул он.

    В своем Telegram-канале Рогов также сообщил, что российские силы выбили подразделения украинской армии из населенного пункта Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от города Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР.

    Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.

    Коментарии (9)
    25 сентября 2023, 15:29
    СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде

    Daily Mail: Зеленский никак не отреагировал на чествование эсэсовца в Канаде

    СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде
    @ Sean Kilpatrick/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британские СМИ в контексте скандала с приглашением в парламент Канады бывшего бойца дивизии «Галичина» войск СС напомнили, что Владимир Зеленский является этническим евреем и пока никак не отреагировал на произошедшее.

    В статье газеты Daily Mail говорится, что Зеленский «является евреем и потерял родственников во время Холокоста», однако до сих пор он не прокомментировал «эту большую путаницу», передает РИА «Новости».

    На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

    Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рот. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2023, 22:57
    Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву

    Премьер Канады Трюдо заявил, что скандал в парламенте не отразится на планах помощи Киеву

    Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву
    @ Justin Tang/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», но обозначил, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    По его словам, тот самый спикер Палаты общин Энтони Рота уже признал ошибку и извинился, это остается позорным инцидентом для канадского парламента и общества, передает РИА «Новости».

    Тем не менее канадский премьер отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву.

    На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

    Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (16)
    25 сентября 2023, 12:41
    Супруга Зеленского высказалась о возможном выдвижении мужа на второй срок

    Елена Зеленская пообещала поддержать мужа, если он решит баллотироваться на второй срок

    Супруга Зеленского высказалась о возможном выдвижении мужа на второй срок
    @ YVES HERMAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире американского ТВ заявила, что намерена поддержать супруга Владимира Зеленского в случае, если тот решит переизбираться на должность президента страны на второй срок.

    Зеленская в интервью программе «Лицом к нации» на телеканале CBS рассказала, что когда ее муж выдвигался на первый срок, она не полностью поддерживала его решение, однако теперь у них есть «некоторый опыт». По ее словам, все будет «не так страшно, как в первый раз», сообщает канал «360».

    На решение Зеленского о выдвижении на второй срок, по ее словам, может повлиять ситуация на Украине и то, будет ли в стране возможность организовать честные и прозрачные выборы.

    Зеленская добавила, что намерена поддерживать супруга, какое бы решение тот ни принял.

    Американские СМИ писали ранее, что ряд влиятельных западных политиков склоняют Киев к проведению президентских и парламентских выборов несмотря на военное положение, объявленное на территории бывшей советской республики из-за спецоперации России.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2023, 15:44
    Над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ
    Над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Инцидент произошел в 14.30 мск, украинский БПЛА попытался атаковать объекты, расположенные на территории России, но был сбит дежурными средствами ПВО, рассказали в ведомстве.

    Беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.

    Коментарии (4)
    25 сентября 2023, 22:22
    Военный эксперт объяснил, почему у ВСУ будут проблемы с танками Abrams

    Военный эксперт Шурыгин: Танки Abrams принесут ВСУ больше проблем, чем пользы

    Военный эксперт объяснил, почему у ВСУ будут проблемы с танками Abrams
    @ Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Поставка Украине танков Abrams принесет ей больше проблем, чем пользы. В распоряжении ВСУ сейчас уже есть машины из США, Британии, ФРГ и советские модели. Такой разносорт осложнит процесс обслуживания, ремонта, а также обучения экипажей и командиров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее Владимир Зеленский сообщил о прибытии из США на Украину первой партии Abrams.

    «У Украины нет своего производства танков. ВСУ берут их у всех стран, которые дают. Это неудобно для абсолютно любой армии мира, украинская – не исключение. Каждый вид танка требует обслуживания, у каждой машины свои запчасти, свои регламенты, свои масла, а зачастую и свое топливо», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

    Сейчас у Украины уже есть: американский Abrams, немецкий Leopard, британский Challenger, а также советские модернизированные Т-55, Т-64, Т-72 и Т-80, которые им поставляли США, ФРГ, Британия, Польша, Словения и другие страны, и у каждого типа – своя специфика.

    «Так что при помощи Abrams ВСУ, скорее всего, будут затыкать дыры, где смогут. Это своего рода небольшая, но замена тем машинам, которые были уничтожены в последнее время российскими войсками в ходе СВО. Думаю, они пойдут на пополнение одной из танковых бригад», – указал собеседник.

    «Конечно, Пентагон не позволит украинцам использовать Abrams по своему усмотрению, а скажет беречь и задействовать только в операциях, что называется, «наверняка». Но если деваться ВСУ будет некуда, то они бросят американские машины в открытый бой. В любом случае, как только они выйдут на фронт, мы увидим горящие Abrams, как видели ранее горящие Leopard», – уточнил собеседник.

    «К тому же Abrams – это очень тяжелая техника, которую можно использовать только в хорошую погоду. Когда начнутся дожди и снега, машины, вероятно, будут отогнаны в резерв как минимум на несколько месяцев. Плюс некоторое их количество перевезут на полигоны для обучения экипажей ВСУ», – указал он.

    Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, заявил в понедельник Владимир Зеленский. «Abrams готовятся к усилению наших бригад», – уточнил он, выразив «благодарность союзникам». Число поставленных машин не разглашается, однако газета New York Times  со ссылкой на двух представителей министерства обороны США пишет, что это первая партия из обещанных 31 танка.

    Примечательно, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшую субботу предупреждал, что американские машины должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их использование на передовой в боевых условиях ни к чему не приведет – они долго не проживут.

    При этом сами Abrams ранее критиковали в Пентагоне. В частности, там сообщили, что отказываются от планов по поверхностной доработке ныне имеющихся и начинают работы по повышению мобильности и живучести машин на поле боя, пишет Defense News.

    В танке будут модернизированы системы наведения, броня и многое другое. «Abrams больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и нам необходимо уменьшить его логистическое воздействие», – заявил Глен Дин, исполнительный директор армейской программы США по наземным боевым системам.

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    25 сентября 2023, 22:21
    Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА над Белгородской областью
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала семь украинских БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в понедельник вечером российская ПВО пресекла попытку украинских беспилотников совершить атаку над Белгородской областью, ликвидировано семь БПЛА Украины.

    Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дроны были сбиты в небе над Грайворонским городским округом.

    В данный момент оперслужбы выясняют информацию о последствиях. Предварительно, пострадавших нет, однако части беспилотника упали на один автомобиль.

    Ранее стало известно, что над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ.

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