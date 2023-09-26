Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.0 комментариев
Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты
Rzeczpospolita: Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упала ракета с Украины
Польские следователи подтвердили украинское происхождение ракеты, которая упала на территории республики 15 ноября прошлого года, в результате чего погибли двое человек, пишут польские СМИ.
Источники газеты Rzeczpospolita отметили, что украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов и никак не сотрудничает. Тем не менее в Польше установили, что возможность запуска этой ракеты с российской территории исключена. Выводы о том, что именно украинская ракета ПВО «взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», категоричны, передает ТАСС текст публикации издания.
Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил, что выводы получены, однако засекречены, а потому их содержание не разглашается. Следственные действия на польской территории исчерпаны, сказал он, добавив, что Варшава направила запрос в Киев о правовой помощи с украинской стороны.
В Минобороны России в ноябре 2022 года заявляли, что падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ. В сообщении военного ведомства говорилось, что упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.
Тем не менее Варшава тогда инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.