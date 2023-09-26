Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты

Rzeczpospolita: Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упала ракета с Украины

Tекст: Ольга Никитина

Источники газеты Rzeczpospolita отметили, что украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов и никак не сотрудничает. Тем не менее в Польше установили, что возможность запуска этой ракеты с российской территории исключена. Выводы о том, что именно украинская ракета ПВО «взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», категоричны, передает ТАСС текст публикации издания.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил, что выводы получены, однако засекречены, а потому их содержание не разглашается. Следственные действия на польской территории исчерпаны, сказал он, добавив, что Варшава направила запрос в Киев о правовой помощи с украинской стороны.

В Минобороны России в ноябре 2022 года заявляли, что падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ. В сообщении военного ведомства говорилось, что упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Президент США Джо Байден заявлял о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.

Тем не менее Варшава тогда инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.