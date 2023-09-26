  • Херш объяснил причины решения США взорвать «Северные потоки»
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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным
    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм
    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»
    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот
    Херш: Шольц знал о планах США по взрыву «Северного потока» из-за СВО
    Эксперт: Главным выгодополучателем от диверсии на газопроводах являются США
    Лавров счел хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину
    Грузинская оппозиция призвала вернуть Абхазию и Южную Осетию силой
    Командующий ЧФ принял участие в заседании Минобороны
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 15:59

    ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме

    ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Украины уничтожен в Николаевской области Воздушно-космическими силами России, сообщило российское Минобороны.

    Самолет уничтожен на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские средства ПВО перехватили за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и противорадиолокационную ракету HARM.

    Уничтожены 57 беспилотников у города Артемовска, поселков Спартак, Невельское, Новопетриковка (ДНР), города Лисичанска (ЛНР), поселков Крынки, Казачьи Лагери (Херсонская область), Великий Выселок (Харьковская область), города Токмака и поселка Пологи (Запорожская область).

    Живая сила и техника ВСУ поражена в 117 районах, у Днепровского (Днепропетровская область) вскрыта и уничтожена украинская станция борьбы с дронами «Анклав». У Киселевки (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

    С начала СВО уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотника, 438 ЗРК, 12 151 танк и других боевых бронированных машин, 1155 машин РСЗО, 6542 орудия полевой артиллерии и минометов.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (43)
    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

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    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

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    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

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    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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    25 сентября 2023, 22:57
    Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву

    Премьер Канады Трюдо заявил, что скандал в парламенте не отразится на планах помощи Киеву

    Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву
    @ Justin Tang/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», но обозначил, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    По его словам, тот самый спикер Палаты общин Энтони Рота уже признал ошибку и извинился, это остается позорным инцидентом для канадского парламента и общества, передает РИА «Новости».

    Тем не менее канадский премьер отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву.

    На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

    Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

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    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

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    26 сентября 2023, 13:36
    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм

    Американист Дробницкий: Выступление эсэсовца в Канаде открыло неудобную правду о слепой поддержке Украины

    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В исторической памяти канадцев практически отсутствует понимание истинного ужаса нацистской идеологии. Это и стало причиной конфуза с украинским нацистом в канадском парламенте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что инцидент с присутствием украинского эсэсовца в канадском парламенте стал причиной скандала.

    «Инцидент в канадском парламенте продемонстрировал западной общественности то, что долгое время пытались скрывать. Наружу вылезла неудобная правда – слепая поддержка Украины ведет к неприятным конфузам», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Истоки проблемы в том, что в Канаде, как и в США, попросту забыли, что такое нацизм. Эта человеконенавистническая идеология не воспринимается как нечто неприемлемое, к ней относятся как к ушедшему, оставшемуся в прошлом явлению. Нет понимания, что угроза реальна, и современному обществу нужно быть настороже», – считает эксперт.

    «Историческая память о трагедии времен Второй мировой войны в Канаде почти отсутствует. Это непривычно слышать россиянам. В нашей стране ужасы тех дней помнят до сих пор, из-за этого граждане четко осознают необходимость противодействия создавшейся угрозе», – отмечает собеседник.

    «К тому же в западных странах население привыкло закрывать глаза на очевидные факты. Вспомним, сколько раз опровергалась причастность России к вмешательству в выборы в США. Однако до сих пор Хиллари Клинтон выступает на американских телеканалах и рассказывает о том, как якобы Москва навредила Вашингтону», – подчеркивает эксперт.

    «Тот же Энтони Блинкен продолжает утверждать, что из-за санкций Россия находится в ужасном положении. И несмотря на то что это, очевидно, не так, на Западе остаются те, кто в эти байки верит», – заключил Дробницкий.

    Ранее стало известно, что инцидент с присутствием украинского эсэсовца в канадском парламенте вызвал скандал внутри страны. Об этом пишет издание Politico. Депутат-консерватор Мишель Ремпель назвал произошедшее «пятном» на репутации Оттавы. Он отметил, что ситуация наглядно показала «отвратительное, вопиющее отсутствие рассудительности» у местного правительства.

    В свою очередь депутат Ирек Кусмерчик назвал инцидент «глубоко болезненным» для всех польских канадцев. По его словам, дивизия, в которой состоял украинский нацист, была «исключительно жестокой», а на ее плечах лежит ответственность за убийство «тысячи евреев и поляков».

    Подчеркивается, что кризис постепенно нарастает, и оппозиционные партии настаивают на отставке Энтони Рота, спикера Палаты общин парламента, который признал ответственность за приглашение эсэсовца на заседание. Издание пишет, что если политик не сложит полномочия добровольно, ситуация может усугубиться и другие члены органа могут попытаться вынудить его покинуть пост путем голосования.

    В Москве произошедшее в Канаде также раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности. По его мнению, западные страны вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма. Он отметил, что это означает возможность проявления человеконенавистнической идеологии «то там, то сям».

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее фарсом. Она также подчеркнула, что это может привести к глобальной трагедии. Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что инцидент является позором для Канады. Дипломат уверен, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции. По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям.

    Произошедшее также вызвало сильнейшую международную реакцию. Так, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо, пишет РИА «Новости».

    Заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент нациста пропагандой Москвы, прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как украинский эсэсовец оказался в парламенте Канады.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2023, 10:53
    В Германии признали поставки неработающей техники Украине

    Глава МИД Германии Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

    В Германии признали поставки неработающей техники Украине
    @ Michele Tantussi/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть вооружений, которые Украина получила от Германии, является устаревшей, а часть и вовсе не работала, причем в Берлине знали об этом с самого начала, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    «Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», – сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

    Некоторые немецкие системы уже устарели, признала она. «Про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – передает ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства Германии.

    Берлин, по ее словам, пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus, поскольку в том числе хочет убедиться в работоспособности поставляемых ВСУ вооружений. Сроки передачи Taurus Украине она не привела, отметив, что «они настолько сложны», что есть необходимость «прояснить все детали – как они будут работать, кто будет ими управлять».

    Как отметила Бербок, «у Украины времени мало», но Германия считает, что должна передавать работающую технику.

    Американские СМИ писали ранее, что после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    26 сентября 2023, 11:30
    Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты

    Rzeczpospolita: Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упала ракета с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Польские следователи подтвердили украинское происхождение ракеты, которая упала на территории республики 15 ноября прошлого года, в результате чего погибли двое человек, пишут польские СМИ.

    Источники газеты Rzeczpospolita отметили, что украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов и никак не сотрудничает. Тем не менее в Польше установили, что возможность запуска этой ракеты с российской территории исключена. Выводы о том, что именно украинская ракета ПВО «взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», категоричны, передает ТАСС текст публикации издания.

    Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил, что выводы получены, однако засекречены, а потому их содержание не разглашается. Следственные действия на польской территории исчерпаны, сказал он, добавив, что Варшава направила запрос в Киев о правовой помощи с украинской стороны.

    В Минобороны России в ноябре 2022 года заявляли, что падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ. В сообщении военного ведомства говорилось, что упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

    Президент США Джо Байден заявлял о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.

    Тем не менее Варшава тогда инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.

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    25 сентября 2023, 22:22
    Военный эксперт объяснил, почему у ВСУ будут проблемы с танками Abrams

    Военный эксперт Шурыгин: Танки Abrams принесут ВСУ больше проблем, чем пользы

    Военный эксперт объяснил, почему у ВСУ будут проблемы с танками Abrams
    @ Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Поставка Украине танков Abrams принесет ей больше проблем, чем пользы. В распоряжении ВСУ сейчас уже есть машины из США, Британии, ФРГ и советские модели. Такой разносорт осложнит процесс обслуживания, ремонта, а также обучения экипажей и командиров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее Владимир Зеленский сообщил о прибытии из США на Украину первой партии Abrams.

    «У Украины нет своего производства танков. ВСУ берут их у всех стран, которые дают. Это неудобно для абсолютно любой армии мира, украинская – не исключение. Каждый вид танка требует обслуживания, у каждой машины свои запчасти, свои регламенты, свои масла, а зачастую и свое топливо», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

    Сейчас у Украины уже есть: американский Abrams, немецкий Leopard, британский Challenger, а также советские модернизированные Т-55, Т-64, Т-72 и Т-80, которые им поставляли США, ФРГ, Британия, Польша, Словения и другие страны, и у каждого типа – своя специфика.

    «Так что при помощи Abrams ВСУ, скорее всего, будут затыкать дыры, где смогут. Это своего рода небольшая, но замена тем машинам, которые были уничтожены в последнее время российскими войсками в ходе СВО. Думаю, они пойдут на пополнение одной из танковых бригад», – указал собеседник.

    «Конечно, Пентагон не позволит украинцам использовать Abrams по своему усмотрению, а скажет беречь и задействовать только в операциях, что называется, «наверняка». Но если деваться ВСУ будет некуда, то они бросят американские машины в открытый бой. В любом случае, как только они выйдут на фронт, мы увидим горящие Abrams, как видели ранее горящие Leopard», – уточнил собеседник.

    «К тому же Abrams – это очень тяжелая техника, которую можно использовать только в хорошую погоду. Когда начнутся дожди и снега, машины, вероятно, будут отогнаны в резерв как минимум на несколько месяцев. Плюс некоторое их количество перевезут на полигоны для обучения экипажей ВСУ», – указал он.

    Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, заявил в понедельник Владимир Зеленский. «Abrams готовятся к усилению наших бригад», – уточнил он, выразив «благодарность союзникам». Число поставленных машин не разглашается, однако газета New York Times  со ссылкой на двух представителей министерства обороны США пишет, что это первая партия из обещанных 31 танка.

    Примечательно, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшую субботу предупреждал, что американские машины должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их использование на передовой в боевых условиях ни к чему не приведет – они долго не проживут.

    При этом сами Abrams ранее критиковали в Пентагоне. В частности, там сообщили, что отказываются от планов по поверхностной доработке ныне имеющихся и начинают работы по повышению мобильности и живучести машин на поле боя, пишет Defense News.

    В танке будут модернизированы системы наведения, броня и многое другое. «Abrams больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и нам необходимо уменьшить его логистическое воздействие», – заявил Глен Дин, исполнительный директор армейской программы США по наземным боевым системам.

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    26 сентября 2023, 11:05
    Названо российское оружие для массового уничтожения лучших западных танков

    MWM: ВС России ракетой «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», способной уничтожать лучшие западные бронированные танки, пишут американские СМИ.

    В статье издания Military Watch Magazine говорится, что российский «Корнет» способен нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней. Отмечается, что после начала украинского контрнаступления в начале июня танки Leopard 2, включая современные Leopard 2A6, понесли значительные потери, а для более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери оказались «еще более значительными», передает РИА «Новости».

    Также в публикации обратили внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но также и передовых бойцов из регулярных частей. Так, издание отмечает, что ракеты Patriot Украина получила в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

    На прошлой неделе сообщалось, что разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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    25 сентября 2023, 22:21
    Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА над Белгородской областью
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала семь украинских БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в понедельник вечером российская ПВО пресекла попытку украинских беспилотников совершить атаку над Белгородской областью, ликвидировано семь БПЛА Украины.

    Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дроны были сбиты в небе над Грайворонским городским округом.

    В данный момент оперслужбы выясняют информацию о последствиях. Предварительно, пострадавших нет, однако части беспилотника упали на один автомобиль.

    Ранее стало известно, что над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ.

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    26 сентября 2023, 06:28
    Российская ПВО сбила украинский дрон в Курской области

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский дрон в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над территорией Курской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 5.30 была пресечена попытка Киева совершить атаку с помощью беспилотника. Российская система ПВО сбила украинский дрон над территорией Курской области.

    В ночь на вторник российская ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Курской областью.

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    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

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