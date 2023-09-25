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Орбан: В Венгрии сразу поняли хрупкость Минских соглашений
Орбан заявил, что в Венгрии сразу поняли хрупкость Минских соглашений
Будапешту сразу были очевидны ненадежность Минских соглашений, поэтому Венгрия стала заранее налаживать связи с газодобывающими странами, чтобы обеспечить себе энергобезопасность, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы видели, что если Украина не откажется от своего намерения вступить в НАТО, то это лишь вопрос времени, когда нам придется столкнуться с новым конфликтом», – передает РИА «Новости» слова Орбана.
Он отметил, что поэтому Венгрия развивала отношения с Центральной Азией и в 2018 году присоединилась в качестве наблюдателя к Организации тюркских государств.
Также Орбан напомнил, что страна заключила договор о поставках газа из Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Венгрия выступила против антироссийских санкций в области ядерной энергетики.