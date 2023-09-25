Орбан: В Венгрии сразу поняли хрупкость Минских соглашений

Орбан заявил, что в Венгрии сразу поняли хрупкость Минских соглашений

Tекст: Кристина Цыцура

«Мы видели, что если Украина не откажется от своего намерения вступить в НАТО, то это лишь вопрос времени, когда нам придется столкнуться с новым конфликтом», – передает РИА «Новости» слова Орбана.

Он отметил, что поэтому Венгрия развивала отношения с Центральной Азией и в 2018 году присоединилась в качестве наблюдателя к Организации тюркских государств.

Также Орбан напомнил, что страна заключила договор о поставках газа из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Венгрия выступила против антироссийских санкций в области ядерной энергетики.